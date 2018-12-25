В Липецке будут судить владельца домашней нарколаборатории

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 31-летнего липчанина. Он обвиняется в изготовлении и хранении наркотиков и прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления, в сентябре 2018 года обвиняемый, используя реактивы и специальное оборудование, в домашних условиях изготовил смесь, содержащую амфетамин. Порошок массой 0,55 грамма он хранил дома для личного употребления. При обследовании его квартиры сотрудниками управления наркоконтроля регионального УМВД были обнаружены и изъяты более двух килограммов химического вещества для изготовления наркотика.

Вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном, а также активно содействовал со следствием. В двухмесячный срок собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Незаконное изготовление и хранение психотропных веществ влечет наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.