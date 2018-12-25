Новогоднее настроение для тракторозаводчан

В поселок тракторостроителей новогодние гуляния пришли заранее: 24 декабря сразу на нескольких площадках прошли встречи в честь наступающего праздника. Для детей — яркие сказочные представления у елки, для взрослых — чаепитие и разговор о вопросах насущных.

Седьмой год подряд заместитель председателя правления-исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», депутат Липецкого облсовета Ольга Митрохина помогает организовать веселый праздник накануне Нового года в своем округе.Встреча началась с чаепитиия в музее городского ДК. Здесь активисты поселка тракторостроителей, в числе которых был герой труда РФ Юрий Савин, кроме обмена поздравлениями обсудили актуальные проблемы жителей. Так, не первый раз поднимается тема работы коммунальных служб: старые коммуникации и жилой фонд, где домам уже несколько десятков лет, являются одними из источников коммунальных проблем, с которыми сталкиваются горожане. Определить «болевые точки» и найти способ снять напряжение в этих точках — об этом говорили накануне нового года активисты. Не обошли вниманием вопросы профориентации старшеклассников и студентов — вопросы будущего детей заботят жителей не меньше коммунальныхЧуть позже Ольгу Митрохину ждали в поселке Заречье. Встречи с жителями стали для Ольги Митрохиной доброй традицией, а новогодние елки со сладкими подарками — ожидаемым для ребят и взрослых праздником. Пушистую красавицу, как и в прошлые годы, украсили на детской поселковой площадке сами жители. В день праздника ребята с родителями, бабушками и дедушками спешили на представление, куда приехали Дед Мороз и Снегурочка. Общее настроение разделила и погода, радуя чистым пушистым снегом и мягким морозцем. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, водили хоровод, отгадывали загадки, танцевали, читали стихи Деду Морозу — от желающих не было отбоя. В конце мероприятия каждый пришедший на праздник ребенок получил от организаторов подарок.- Новый год — замечательный праздник, один из самых светлых и радостных. В этот день чуда хотят все: и дети, и взрослые. Мы хотели, чтобы чудеса пришли в каждый дом, в каждую семью. Со своей стороны постарались внести свою лепту, чтобы создать сказочную атмосферу. Тем более, Заречье — один из отдаленных районов города, приятно сделать для жителей, особенно юных, праздник. Зареченцы очень отзывчивые, поддерживают совместные начинания. Хочу пожелать, чтобы и у взрослых, и у юных жителей Заречья не исчезала вера в чудеса, и их радость длилась как можно дольше, - поздравила всех участников праздника Ольга Митрохина.Следующей площадкой стал ФОК «Пламя», где также собрались дети и взрослые близлежащих кварталов, чтобы встретить Новый год — ведь этого праздника много не бывает. Депутата здесь встречали с нетерпением и радостью. Часть встречи была посвящена только предстоящим каникулам — ребята заранее окунулись в атмосферу веселых гуляний, они активно участвовали в конкурсах от сказочных персонажей, кажется, хоть на несколько минут, но поверили в чудеса. Однако не обошлось без вопросов острых и злободневных, которые сводились к одной теме — как сделать нашу жизнь лучше и комфортнее.Еще одна территория, которую посетила в этот день Ольга Митрохина — село Подгорное. Там депутата хорошо знают, общие праздники также не редкость, они помогают объединить приятное с полезным: дети получают свой праздник, у взрослых появляется возможность задать злободневные вопросы. Вот и в этот раз, пока дети отрывались на площадке у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, их родители успели обсудить житейские дела — здесь преимущественно частный сектор, своя специфика проблем жилищно-коммунального хозяйства, которые тоже требуют внимания. Впрочем, как отмечают жители, депутат старается помочь.Всего на новогодних встречах ребятам вручили более 300 сладких подарков. Но главное, что импровизированные, самостийные предпраздничные гуляния оказались такими веселыми, что длились несколько часов, и даже после того, как Дед Мороз и Снегурочка отправились в свою резиденцию, веселье продолжалось.