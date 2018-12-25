Общество

38 минут назад

Липчанка пошла в суд из-за испорченного платья за $ 5000

12 848
#платье #химчистка #права потребителя
Липчанка пошла в суд из-за испорченного платья за $ 5000

Женщина обвинила химчистку в порче уникального наряда.

Судья Октябрьского районного суда Липецка рассмотрела гражданский иск об испорченном платье. Липчанка подала в суд на химчистку и попыталась отсудить у организации за испорченный наряд 309 400 рублей.

Как указано в материалах суда, в марте 2018 года женщина принесла свое платье в химчистку. Наряд известного модного дома из коллекции "Осень – зима 2012 – 2013 года" липчанке из Милана привезла сестра. Платье обошлось в $ 5 000. До обращения в химчистку платье «выгуливали» всего четыре раза и всегда обращались с ним бережно, уверяла истица.

Когда платье вернули из чистки, то его владелица заметила, что оно село, утратило уникальность, потеряло форму. Женщина написала претензию в адрес химчистки с требованием об устранении дефектов, но ответа на письмо так и не получила. Тогда липчанка подала в суд иск на 309 400 рублей за порчу платья, а также потребовала морального вреда в 150 000 рублей. Кроме того, липчанка требовала компенсировать расходы на экспертизу и издержки.

Судья внимательно изучила договор между владелицей платья и химчисткой. Там бережно хранимый наряд описывался несколько иначе. В документах был прописан целый набор дефектов: пятна от напитков, выгар, лоск, деформация, заломы, сильный износ. Кроме того, владелицу наряда предупредили о сходе красителя при чистке. Экспертиза не нашла дефектов, которые могли бы возникнуть при химчистке и установили примерную рыночную стоимость платья — 14 403 рубля, пришли к выводу, что дефекты возникли при носке наряда.

Судья посчитала, что истица получила качественные услуги в химчистке. В удовлетворении иска женщине отказали. Вместе с этим, владелице платья придется оплатить экспертизу, то есть возместить химчистке затраты в 71 390 рублей.
12 848
#платье #химчистка #права потребителя

Комментарии (12)

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Ник

2 минуты назад
А Милан у нас на Петровском или Октябрьском рынке?
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В химчисках

4 минуты назад
Всегда пишут что износ у вещи большой и пятна приписывают не существующие
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МестныйЯ

6 минут назад
мораль сей басни такова: Мартышку правомерно послали НА!
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Вася

11 минут назад
Откуда в нашем ЛипЕцке теткам с пергидрольной химией работающих в судезнать цены Миланских нарядом,вот и оценили по цене Петровского рынка
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Animal planet

17 минут назад
Лучше бы пожертвовала бы на приют для бездомных животных.
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ded

18 минут назад
бабья жадность не знает границ!
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Дона Роза

23 минуты назад
В Милане вообще то Евро.
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ГОРОЖАНИН

26 минут назад
Посчитала себя умнее других вот и получила , почаще бы так с хитроопыми может и жили бы по другому .
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гостья

27 минут назад
а может из секонд-хенда
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Баба Нюра

27 минут назад
Она, наверное, это платье надевала на день потери своей невинности
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