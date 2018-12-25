Липчанка пошла в суд из-за испорченного платья за $ 5000

Женщина обвинила химчистку в порче уникального наряда.

Судья Октябрьского районного суда Липецка рассмотрела гражданский иск об испорченном платье. Липчанка подала в суд на химчистку и попыталась отсудить у организации за испорченный наряд 309 400 рублей.



Как указано в материалах суда, в марте 2018 года женщина принесла свое платье в химчистку. Наряд известного модного дома из коллекции "Осень – зима 2012 – 2013 года" липчанке из Милана привезла сестра. Платье обошлось в $ 5 000. До обращения в химчистку платье «выгуливали» всего четыре раза и всегда обращались с ним бережно, уверяла истица.



Когда платье вернули из чистки, то его владелица заметила, что оно село, утратило уникальность, потеряло форму. Женщина написала претензию в адрес химчистки с требованием об устранении дефектов, но ответа на письмо так и не получила. Тогда липчанка подала в суд иск на 309 400 рублей за порчу платья, а также потребовала морального вреда в 150 000 рублей. Кроме того, липчанка требовала компенсировать расходы на экспертизу и издержки.



Судья внимательно изучила договор между владелицей платья и химчисткой. Там бережно хранимый наряд описывался несколько иначе. В документах был прописан целый набор дефектов: пятна от напитков, выгар, лоск, деформация, заломы, сильный износ. Кроме того, владелицу наряда предупредили о сходе красителя при чистке. Экспертиза не нашла дефектов, которые могли бы возникнуть при химчистке и установили примерную рыночную стоимость платья — 14 403 рубля, пришли к выводу, что дефекты возникли при носке наряда.



Судья посчитала, что истица получила качественные услуги в химчистке. В удовлетворении иска женщине отказали. Вместе с этим, владелице платья придется оплатить экспертизу, то есть возместить химчистке затраты в 71 390 рублей.