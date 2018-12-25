За шесть незаконно спиленных дубов житель области получил полтора года лишения свободы

Кроме того, лесорубу предстоит выплатить 300 000 рублей штрафа.

В октябре при патрулировании лесных насаждений лесными инспекторами Долгоруковского участкового лесничества Тербунского лесничества Липецкой области было обнаружена незаконная рубка. Житель Долгоруковского района при помощи бензопилы спили шесть дубов. Лесоруба задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по результатам которого виновник привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Управления лесного хозяйства Липецкой области, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок в полтора года и возмещение материального ущерба в сумме более 300 тысяч рублей.