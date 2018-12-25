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За шесть незаконно спиленных дубов житель области получил полтора года лишения свободы

21 860
#лес
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За шесть незаконно спиленных дубов житель области получил полтора года лишения свободы

Кроме того, лесорубу предстоит выплатить 300 000 рублей штрафа.

В октябре при патрулировании лесных насаждений  лесными инспекторами  Долгоруковского участкового лесничества Тербунского лесничества Липецкой области было обнаружена незаконная рубка. Житель Долгоруковского района при помощи бензопилы спили шесть дубов. Лесоруба задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по результатам которого виновник привлечен к уголовной ответственности. 

Как сообщает пресс-служба Управления лесного хозяйства Липецкой области, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок в полтора года и возмещение материального ущерба в сумме более 300 тысяч рублей.    


21 860
#лес
1

Комментарии (21)

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Как гость
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Animal planet

7 минут назад
Наверняка он не любил бездомных животных. Мало дали. Кстати, никому не нужен чудесный пёс, безпородных?От вшей и глистов избавлен,остался только лишай. За то глаза такие добрые.
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ттт

8 минут назад
однако, по верхней планке дали. Жестоко. После отсидки ему жизни не хватит эти 300 тыс. выплатить.
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Перри Мэйсон

9 минут назад
Это что за глагол такой "спили"?
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Animal planet

33 минуты назад
гость, это мудак какой то под моим ником пишет гадости в комментах,не обращайте внимание.
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Алексей. А.

34 минуты назад
Вон Васильевой 2 месяца домашнего ареста за 10 милиардов.
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Я

34 минуты назад
Ну вот, а китайцам, берите сколько хотите за копейки.
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Алексей. А.

35 минут назад
Российский суд ,самый гуманный в мире!
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Ещё один Житель

41 минуту назад
"...спили шесть дубов" - тогда уж должно быть "пропили".
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skrip

41 минуту назад
задавил машиной человека Если водитель был пьян, тогда срок лишения свободы увеличен до 7 лет.Всего лишь ДО.А МОЖНО И С РОДСТВЕННИКАМИ ПОГИБШЕГО ДОГОВОРИТЬСЯ И БУДЕТ ЧИСТО ЛИШЕНИЕ ПРАВ.А вот за дубы похоже компенсации за причиненный ущерб не предусмотрено.
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гость

50 минут назад
Animal planet, тебе лечится нужно!
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