Общество

сегодня, 12:08

На Липецк надвигается сильная метель

4 2635
#метель
1
На Липецк надвигается сильная метель

Ночью и утром 26 декабря в Липецке ожидаются сильный снег, метель, ухудшение видимости в снеге до 500 м.   

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения мер безопасности при сильном снеге:

При получении информации о сильном снеге воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Научите детей, как действовать во время непогоды. 


4 2635
#метель
1

Комментарии (4)

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Ну

8 минут назад
если чудо-мэр город не убирает- ждет весны, тогда действительно лучше не выезжать..
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колхозник

19 минут назад
сегодня лисицам повезло, в такую погоду я капканы ставить не буду, а вот завтра...
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777

35 минут назад
Сказка наш ждет к новому году!))))
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ДА

сегодня, 12:28
В снеге вообще нет видимости,
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