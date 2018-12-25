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Российский биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

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#Биатлон #Шипулин
Российский биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.

Уральский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Последним его стартом станет «Рождественская гонка» в немецком Гельзенкирхене. Об этом спортсмен заявил во время большой пресс-конференции.

«Мы будем выступать в „Рождественской гонке“ вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное — эта гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается», — заявил Шипулин журналистам.

Также спортсмен отметил, что не последнюю роль в сложном решении сыграли обвинения со стороны австрийских правоохранительных органов в употреблении допинга. «Очень тяжело переживал эту ситуацию. Не выходил из комнаты. Брал листок. Писал плюсы и минусы. Но через три-четыре дня понял, что на 90% ухожу», — отметил Шипулин. Биатлонист позже прокомментировал слухи о проблемах с сердцем. «Да, определенные проблемы были, с которыми я справился. В том числе и сердцем, но причина решения — не в этом», — сказал Шипулин.

31-летний Антон Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады 2010 года в мужской эстафете. Перед сезоном 2018/2019 годов уральский биатлонист объявил о планах продолжать спортивную карьеру. В итоге на Кубке мира фанаты спортсмена не увидели, - передает Bfm.ru.
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#Биатлон #Шипулин

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