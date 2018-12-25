57 минут назад
Украина все больше раздражает Запад
Украина становится раздражителем для США и европейских стран. Об этом в эфире «112 Украина» заявил бывший министр обороны страны, генерал армии Александр Кузьмук. По его словам, в последнее время ощущается, что Киев создает проблемы.
«Мы становимся раздражителем для Европы и Америки», — отметил он, комментируя международную реакцию на инцидент в Черном море и ситуацию на Украине.
На вопрос журналиста, успел ли Киев надоесть Западу, Кузьмук ответил, что это уже чувствуется, поскольку президент США и канцлер Германии все чаще советуют Украине разобраться «самой с собой». По его словам, это демонстрирует то, что Запад устал от украинских проблем, - передает РБК.
Также Кузьмук подчеркнул, что самое страшное, что может случиться с Украиной, — это если она лишится политической поддержки.
Кузьмук дважды занимал должность министра обороны страны — в 1996–2001 годы и в 2004–2005 годы. В первый раз он подал в отставку после того, как во время учений украинских войск ПВО в Крыму ракета сбила пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», который следовал из Тель-Авива в Новосибирск. Погибли 78 человек.
Президент страны Петр Порошенко 21 декабря заявил, что «проукраинское единство в ЕС остается незыблемым» — так он прокомментировал продление Евросоюзом секторальных санкций против России.