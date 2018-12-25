Украина все больше раздражает Запад

Украина становится раздражителем для США и европейских стран. Об этом в эфире «112 Украина» заявил бывший министр обороны страны, генерал армии Александр Кузьмук. По его словам, в последнее время ощущается, что Киев создает проблемы.





«Мы становимся раздражителем для Европы и Америки», — отметил он, комментируя международную реакцию на инцидент в Черном море и ситуацию на Украине.



На вопрос журналиста, успел ли Киев надоесть Западу, Кузьмук ответил, что это уже чувствуется, поскольку президент США и канцлер Германии все чаще советуют Украине разобраться «самой с собой». По его словам, это демонстрирует то, что Запад устал от украинских проблем, - передает



Также Кузьмук подчеркнул, что самое страшное, что может случиться с Украиной, — это если она лишится политической поддержки.



Кузьмук дважды занимал должность министра обороны страны — в 1996–2001 годы и в 2004–2005 годы. В первый раз он подал в отставку после того, как во время учений украинских войск ПВО в Крыму ракета сбила пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», который следовал из Тель-Авива в Новосибирск. Погибли 78 человек.



Президент страны Петр Порошенко 21 декабря заявил, что «проукраинское единство в ЕС остается незыблемым» — так он прокомментировал продление Евросоюзом секторальных санкций против России. ​

Украина начинает надоедать западным странам, так как создает для них проблемы, - заявил бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук в эфире телеканала «112 Украина».«Мы становимся раздражителем для Европы и Америки», — отметил он, комментируя международную реакцию на инцидент в Черном море и ситуацию на Украине.На вопрос журналиста, успел ли Киев надоесть Западу, Кузьмук ответил, что это уже чувствуется, поскольку президент США и канцлер Германии все чаще советуют Украине разобраться «самой с собой». По его словам, это демонстрирует то, что Запад устал от украинских проблем, - передает РБК Также Кузьмук подчеркнул, что самое страшное, что может случиться с Украиной, — это если она лишится политической поддержки.Кузьмук дважды занимал должность министра обороны страны — в 1996–2001 годы и в 2004–2005 годы. В первый раз он подал в отставку после того, как во время учений украинских войск ПВО в Крыму ракета сбила пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», который следовал из Тель-Авива в Новосибирск. Погибли 78 человек.Президент страны Петр Порошенко 21 декабря заявил, что «проукраинское единство в ЕС остается незыблемым» — так он прокомментировал продление Евросоюзом секторальных санкций против России. ​