На Первый канал подали в суд за долги

«Первый канал» должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования.

Телецентр "Останкино" подал в Арбитражный суд Москвы два иска к "Первому каналу" на сумму более 163 миллионов рублей, - следует из картотеки арбитражных дел.



Иски телевизионного центра, имеющего статус федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП), заявлены на 89,4 и 73,9 миллионов рублей. За что "Останкино" требует эти деньги с телеканала, в открытых материалах не уточняется, - передает РИА-Новости.



По данным газеты "Коммерсант", "Первый канал" задолжал телецентру за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Источник газеты заявил, что общий долг канала превышает миллиард рублей, а иски поданы пока только по долгу за июль, "чтобы обозначить ситуацию".



"Останкино" зарабатывает на сдаче в аренду мощностей для производства и трансляции программ. Помимо "Первого", у телецентра еще три крупных заказчика: НТВ, "Матч ТВ" и "Общественное телевидение России" (ОТР). К ним, по данным газеты, претензий нет.