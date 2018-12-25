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На Первый канал подали в суд за долги

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#Первый канал #Останкино #суд #долги
На Первый канал подали в суд за долги

«Первый канал» должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования.

Телецентр "Останкино" подал в Арбитражный суд Москвы два иска к "Первому каналу" на сумму более 163 миллионов рублей, - следует из картотеки арбитражных дел.

Иски телевизионного центра, имеющего статус федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП), заявлены на 89,4 и 73,9 миллионов рублей. За что "Останкино" требует эти деньги с телеканала, в открытых материалах не уточняется, - передает РИА-Новости.

По данным газеты "Коммерсант", "Первый канал" задолжал телецентру за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Источник газеты заявил, что общий долг канала превышает миллиард рублей, а иски поданы пока только по долгу за июль, "чтобы обозначить ситуацию".

"Останкино" зарабатывает на сдаче в аренду мощностей для производства и трансляции программ. Помимо "Первого", у телецентра еще три крупных заказчика: НТВ, "Матч ТВ" и "Общественное телевидение России" (ОТР). К ним, по данным газеты, претензий нет.
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#Первый канал #Останкино #суд #долги

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