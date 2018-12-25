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В России назвали лучшее шампанское

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#Роскачество #шампанское
В России назвали лучшее шампанское

Роскачество определило лучшие сорта шампанского, произведенного из российского винограда, результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Согласно итогам исследования российского шампанского, проведённого специалистами Роскачества, три четверти выбранных игристых вин получили оценку дегустационной комиссии выше среднего, - передает RT.

Отмечается, что в исследовании участвовали торговые марки в ценовой категории от 200 до 1000 рублей.

Игристое вино оценивалось по 100-балльной системе в соответствии со шкалой Всемирной организации винограда и вина.

«Лучшим вином исследования в категории игристых, произведённых классическим методом, стало выдержанное брют «Премиум розовое» «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny. Оно получило максимальный общий балл среди вин, попавших в исследование, — 84,9», — говорится на сайте.

Затем идут сразу три вина торговой марки «Шато Тамань»: белый брют (84,74 балла), полусухое белое «Мускатное» (84,35 балла) и розовый брют «Селект Розе» (84 балла).

Также специалисты Роскачества в преддверии Нового года разработали ряд рекомендаций по выбору качественного шампанского. Так, на этикетке настоящего шампанского должна присутствовать надпись «российское шампанское» либо «игристое вино».

При этом в бутылках, на которых написано «винный напиток газированный» или «игристый винный напиток», находится продукт, который содержит до 50% виноматериала, воду, ароматизаторы и красители.

Отмечается, что крепость такого напитка составляет около 8%, а его цена — около 150 рублей.

Ранее Inforeactor сообщало, что в Роскачестве дали рекомендации, как выбрать живую ёлку на Новый год.
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#Роскачество #шампанское

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