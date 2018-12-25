В Хабаровском крае обнаружили аномалию на месте предполагаемого падения метеорита

В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточного научно-исследовательского центра (НИЦ) «Планета».





«Анализ 10-минутных изображений метеоспутника позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 09:50 по местному времени», — сообщается на сайте НИЦ.



Отмечается, что был проведён анализ данных космического спутника КА Sentinel-2А за 9 декабря и 12 декабря. В итоге было установлено, что на снимке, сделанном 12 декабря, отсутствует часть сопки.



«В сравнении со снимком за 9 декабря просматривается изменение покрова земли: выделенный контур имеет однородную текстуру, что указывает на отсутствие растительного покрова», — отметили специалисты.



Также сообщается, что на полностью замёрзшем русле реки замечена вода, так как, по-видимому, лёд был деформирован под воздействием горных пород.



Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае часть сопки обрушилась в реку Бурея. По одной из версий, причиной произошедшего могло стать падение метеорита, - передает RT.



Как передавала «Газета.Ru», компания «Русгидро» подтвердила сообщения о почти полном перекрытии реки Буреи.



В то же время ученые не выявили сейсмособытий в Хабаровском крае 11 и 12 декабря, когда предположительно произошел сход части сопки на устье реки, поэтому вероятно, что причиной случившегося стали геологические процессы, - сообщила



Ранее сообщалось, что часть сопки обрушилась в реку Бурея в Хабаровском крае и частично перекрыла русло реки. 24 декабря на место прибыли спасатели, специалисты Бурейской ГЭС и администрация поселка Чекунда. Сообщалось, что одна из рассматриваемых версий произошедшего — попадание метеорита.



Институт астрономии РАН считает, что наиболее вероятной причиной обрушения стал оползень. Во вторник к месту происшествия вылетел вертолет МЧС для обследования территории. Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" выявили термическую аномалию в месте происшествия, которая возникла 12 декабря. О каких-либо загадочных свечениях в небе жители не сообщали, однако припомнили, что 11 декабря у них попадали цветы с подоконников. По словам директора Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Дмитрия Ерофеева, при падении даже небольшого метеорита должен был фиксироваться сейсмический толчок.



"Мы перепроверили все данные, в том числе 11 и 12 декабря. Еще раз просмотрели всю информацию со станций региональной сети, которые рядом. Никаких сейсмических событий зарегистрировано не было. Это вообще спокойная в сейсмическом отношении территория, не так уж изобилует ни сильными, ни слабыми сейсмособытиями, поэтому ни одно из них не прошло бы мимо", - сказала Семенова.



По ее словам, "скорее всего, причиной схода части сопки стал экзогенный процесс".



По мнению Семеновой, тот факт, что там отметили термическую аномалию, вполне вписывается в эту теорию, так как температура внутри сходившей породы могла подняться выше из-за ее разжижения.

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» проанализировали изображения спутниковой съёмки с места схода грунта в русло реки Бурея и пришли к выводу, что в этом районе произошла термическая аномалия.«Анализ 10-минутных изображений метеоспутника позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 09:50 по местному времени», — сообщается на сайте НИЦ.Отмечается, что был проведён анализ данных космического спутника КА Sentinel-2А за 9 декабря и 12 декабря. В итоге было установлено, что на снимке, сделанном 12 декабря, отсутствует часть сопки.«В сравнении со снимком за 9 декабря просматривается изменение покрова земли: выделенный контур имеет однородную текстуру, что указывает на отсутствие растительного покрова», — отметили специалисты.Также сообщается, что на полностью замёрзшем русле реки замечена вода, так как, по-видимому, лёд был деформирован под воздействием горных пород.Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае часть сопки обрушилась в реку Бурея. По одной из версий, причиной произошедшего могло стать падение метеорита, - передает RT.Как передавала «Газета.Ru», компания «Русгидро» подтвердила сообщения о почти полном перекрытии реки Буреи.В то же время ученые не выявили сейсмособытий в Хабаровском крае 11 и 12 декабря, когда предположительно произошел сход части сопки на устье реки, поэтому вероятно, что причиной случившегося стали геологические процессы, - сообщила РИА-Новости руководитель сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.Ранее сообщалось, что часть сопки обрушилась в реку Бурея в Хабаровском крае и частично перекрыла русло реки. 24 декабря на место прибыли спасатели, специалисты Бурейской ГЭС и администрация поселка Чекунда. Сообщалось, что одна из рассматриваемых версий произошедшего — попадание метеорита.Институт астрономии РАН считает, что наиболее вероятной причиной обрушения стал оползень. Во вторник к месту происшествия вылетел вертолет МЧС для обследования территории. Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" выявили термическую аномалию в месте происшествия, которая возникла 12 декабря. О каких-либо загадочных свечениях в небе жители не сообщали, однако припомнили, что 11 декабря у них попадали цветы с подоконников. По словам директора Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Дмитрия Ерофеева, при падении даже небольшого метеорита должен был фиксироваться сейсмический толчок."Мы перепроверили все данные, в том числе 11 и 12 декабря. Еще раз просмотрели всю информацию со станций региональной сети, которые рядом. Никаких сейсмических событий зарегистрировано не было. Это вообще спокойная в сейсмическом отношении территория, не так уж изобилует ни сильными, ни слабыми сейсмособытиями, поэтому ни одно из них не прошло бы мимо", - сказала Семенова.По ее словам, "скорее всего, причиной схода части сопки стал экзогенный процесс".По мнению Семеновой, тот факт, что там отметили термическую аномалию, вполне вписывается в эту теорию, так как температура внутри сходившей породы могла подняться выше из-за ее разжижения.