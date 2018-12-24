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Липецкая вечЁрка: обещание мэра, труп в школе и массовое ДТП
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона среди пользователей GOROD48 в понедельник, 24 декабря.
Более трех десятков раз читатели высказались насчет массовой аварии. "Веста", «Опель», «Дэу», «Форд» и «Ваз-2112» ехали в одном направлении. После первого столкновения сработал принцип домино, и один автомобиль вылетел на обочину.
Большое число отзывов собрала новость про страшную находку в школьном спортзале в Грязях. Там обнаружили тело 58-летнего сторожа. Следователи устанавливают все обстоятельства.
Интерес вызвало сообщение насчет зарплат липчан. 31 119 рублей составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе-октябре. Реальная заработная плата выросла по сравнению с прошлогодним на 7,1%, при этом реальный располагаемый доход снизился на 1,7%.
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