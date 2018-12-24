За выходные автоинспекторы остановили больше двадцати нетрезвых водителей

В пятницу и выходные дни на территории области прошли массовые проверки водителей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в прошедшую пятницу поздно вечером на улицу Зои Космодемьянской, «Ссанг Йонг» столкнулся с «Тойотой», которая затормозила перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. У водителя первой иномарки даже невооруженным взглядом были заметны признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 0,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л.



Машину забрал эвакуатор, а мужчине грозит большой штраф и лишение права управления автомобилем.



Еще одного нетрезвого за рулем сотрудники ГИБДД задержали на проспекте Победы, когда остановили «Шкоду» для проверки документов водителя. Молодой человек отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, что от наказания его не спасет. За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена такая же административная ответственность, как и за нетрезвую езду.



Всего за три дня проведения профилактической акции дорожные полицейские задержали двадцать четыре водителя в состоянии опьянения или отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования, в том числе четыре из них уже были лишены права управления автомобилем за езду в состоянии опьянения.



Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии является одним из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия дорожно-транспортных происшествий в этих случаях бывают наиболее тяжелыми.



За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.



Так же в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.



За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.



