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Трое мужчин удерживали силой 12 пациентов реабилитационного центра
25-летний новокузнечанин с двумя подельниками против воли удерживал 12 человек, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, в реабилитационном центре на базе коттеджа. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед судом.
Одной из пленниц злоумышленников удалось бежать, и она обратилась в полицию. В минувшую пятницу стражи правопорядка освободили из реабилитационного центра 12 человек.
– Установлен и организатор центра, после чего он был задержан. Следователю мужчина пояснил, что сам раньше страдал наркотической зависимостью, но смог вылечиться и хотел помогать людям, – рассказали в кемеровском СУ СКР.
В настоящее время один из подельников обвиняемого задержан, местонахождение другого новокузнечанина устанавливается. В отношении 25-летнего хозяина коттеджа возбуждено уголовное дело по факту похищения и незаконного лишения свободы людей группой лиц по предварительному сговору.
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