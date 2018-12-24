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Трое мужчин удерживали силой 12 пациентов реабилитационного центра

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25-летний новокузнечанин с двумя подельниками против воли удерживал 12 человек, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, в реабилитационном центре на базе коттеджа. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед судом.

Как сообщает VSE42.RU, с сентября по декабрь текущего года новокузнечане через знакомых выходили на родственников алкоголиков и наркоманов и предлагали свою помощь в реабилитации. После этого людей против их воли доставляли в коттедж и удерживали силой. Родные зависимых людей платили за услугу от 2 500 до 6 000 рублей.

Одной из пленниц злоумышленников удалось бежать, и она обратилась в полицию. В минувшую пятницу стражи правопорядка освободили из реабилитационного центра 12 человек.

– Установлен и организатор центра, после чего он был задержан. Следователю мужчина пояснил, что сам раньше страдал наркотической зависимостью, но смог вылечиться и хотел помогать людям, – рассказали в кемеровском СУ СКР.

В настоящее время один из подельников обвиняемого задержан, местонахождение другого новокузнечанина устанавливается. В отношении 25-летнего хозяина коттеджа возбуждено уголовное дело по факту похищения и незаконного лишения свободы людей группой лиц по предварительному сговору.
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