Трое мужчин удерживали силой 12 пациентов реабилитационного центра

25-летний новокузнечанин с двумя подельниками против воли удерживал 12 человек, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, в реабилитационном центре на базе коттеджа. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед судом.





Одной из пленниц злоумышленников удалось бежать, и она обратилась в полицию. В минувшую пятницу стражи правопорядка освободили из реабилитационного центра 12 человек.



– Установлен и организатор центра, после чего он был задержан. Следователю мужчина пояснил, что сам раньше страдал наркотической зависимостью, но смог вылечиться и хотел помогать людям, – рассказали в кемеровском СУ СКР.



В настоящее время один из подельников обвиняемого задержан, местонахождение другого новокузнечанина устанавливается. В отношении 25-летнего хозяина коттеджа возбуждено уголовное дело по факту похищения и незаконного лишения свободы людей группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает VSE42.RU , с сентября по декабрь текущего года новокузнечане через знакомых выходили на родственников алкоголиков и наркоманов и предлагали свою помощь в реабилитации. После этого людей против их воли доставляли в коттедж и удерживали силой. Родные зависимых людей платили за услугу от 2 500 до 6 000 рублей.Одной из пленниц злоумышленников удалось бежать, и она обратилась в полицию. В минувшую пятницу стражи правопорядка освободили из реабилитационного центра 12 человек.– Установлен и организатор центра, после чего он был задержан. Следователю мужчина пояснил, что сам раньше страдал наркотической зависимостью, но смог вылечиться и хотел помогать людям, – рассказали в кемеровском СУ СКР.В настоящее время один из подельников обвиняемого задержан, местонахождение другого новокузнечанина устанавливается. В отношении 25-летнего хозяина коттеджа возбуждено уголовное дело по факту похищения и незаконного лишения свободы людей группой лиц по предварительному сговору.