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Аферистка из Кузбасса продавала россиянам несуществующих шпицев
Жительница города Осинники с помощью преступной схемы обманула несколько жителей России, которые хотели купить породистых щенков.
– По этой схеме аферистка обманула семь человек из разных регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 60 000 рублей, – рассказали в региональном ГУ МВД.
В результате спецоперации даму удалось вычислить и задержать. Оказалось, что никаких собак у нее не было. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предполагает до пяти лет лишения свободы.
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22.12.2018 11:35В России