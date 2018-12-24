В России

сегодня, 15:41

Аферистка из Кузбасса продавала россиянам несуществующих шпицев

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#мошенничество

Жительница города Осинники с помощью преступной схемы обманула несколько жителей России, которые хотели купить породистых щенков.

Как сообщает VSE42.RU, в городе Осинники Кемероской области задержали 29-летнюю девушку, которую уличили в мошенничестве. По данным полиции, злоумышленница публиковала на популярных сайтах объявления о продаже шпицев. С покупателей аферистка требовала предоплату, а когда получала деньги, добавляла их телефонный номер в черный список и удаляла публикацию.

– По этой схеме аферистка обманула семь человек из разных регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 60 000 рублей, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В результате спецоперации даму удалось вычислить и задержать. Оказалось, что никаких собак у нее не было. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предполагает до пяти лет лишения свободы.
190
#мошенничество

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