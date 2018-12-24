Схему движения автобуса №19 изменят ремонтные работы

Как сообщают в департаменте транспорта администрации Липецка, в связи с проведением ремонтных работ в районе дома по адресу ул. Волгоградская,19 вносятся временные изменения в схему муниципального маршрута № 19 «пл. Клименкова - 3 уч., ЛТЗ - п. Заречье - пл. Клименкова».

С 11:00 24 декабря 2018 до окончания ремонтных работ движение автобусов по маршруту будет осуществляться по схеме «… - ул. Ильича – ул. Волгоградская – остановочный пункт «Рыночная площадь» - ул. Волгоградская – ул. Студенческая – далее по маршруту без заезда на ул. Красина.

После окончания ремонтных работ движение автобусов по маршруту № 19 будет осуществляться по утвержденной схеме согласно расписанию. Подробную информацию о работе городского пассажирского транспорта можно получить по телефону диспетчерской службы 31-80-15.