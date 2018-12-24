Происшествия

58 минут назад

Двое липецких подростков обвиняются в ограблении киоска

1 357
#грабеж
Двое липецких подростков обвиняются в ограблении киоска

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков 16 и 17 лет, обвиняемых в грабеже предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления, ночью 8 октября пьяные подростки взломали холодильник коммерческого киоска на глазах продавщицы и прохожих.  Упаковав бутылки с водой на сумму в 700 рублей в рюкзаки, подростки с места преступления скрылись. Однако далеко с похищенным уйти им не удалось. Юные грабители были задержаны недалеко от места происшествия сотрудниками полиции, прибывшими по вызову продавщицы.

На время предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении преступления подростки признали и раскаялись в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.
1 357
#грабеж

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26 минут назад
на кожанный их
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