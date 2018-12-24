15-летний подросток забрался на поезд и получил тяжелые ожоги

22 декабря 15-летний подросток из деревни Екатериновка Долгоруковского района залез на вагон-цистерну находящийся на станции Долгоруково и попал в опасную зону. От высокого напряжения тока одежда на подростке загорелась и он упал на рельсы.

Как сообщает Елецкий ЛО МВД России на транспорте, подросток госпитализирован бригадой скорой помощи в Липецкую областную больницу с ожогами 50% тела и травматическим шоком. На участке железной дороги Елец — Чугунный ж.д. мост, Елец-Старый-Оскол, Елец — Липецк используется электротяга с напряжением 27500 вольт. Достаточно приблизится к таким проводам на расстояние менее двух метров — и человек поражается электрически током, зачастую такие случаи смертельны.

