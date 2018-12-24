Происшествия

сегодня, 12:42

15-летний подросток забрался на поезд и получил тяжелые ожоги

6 1514
#железная дорога
1
15-летний подросток забрался на поезд и получил тяжелые ожоги

22 декабря 15-летний подросток из деревни Екатериновка Долгоруковского района залез на вагон-цистерну находящийся на  станции Долгоруково и попал в опасную зону. От высокого напряжения тока одежда на подростке загорелась и он упал на рельсы. 

Как сообщает Елецкий ЛО МВД России на транспорте, подросток госпитализирован  бригадой скорой помощи в Липецкую областную больницу с ожогами 50% тела и травматическим шоком.

На участке железной дороги Елец — Чугунный ж.д. мост, Елец-Старый-Оскол, Елец — Липецк используется электротяга с напряжением 27500  вольт. Достаточно приблизится к таким проводам на расстояние менее двух метров — и человек поражается электрически током, зачастую такие случаи смертельны. 


6 1514
#железная дорога
1

Комментарии (6)

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1

15 минут назад
Лишняя хромосома
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skrip

54 минуты назад
Номинант на премию Дарвина
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гость

сегодня, 13:10
хорошо.., ты еб.....ан совсем?
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хорошо..

сегодня, 13:04
естественный отбор!
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Тинпу

сегодня, 13:03
Закон Ома - Нет ума сиди дома !
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123

сегодня, 12:59
у нас такая линия проходит через село помню лет 10-15 назад во время сильного ветра оборвался такой провод и потянулся к нам геле успели отбежать
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