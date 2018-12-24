50 минут назад
В России предложили регулировать оборот подарочных карт
Национальная платежная ассоциация (НПА) предложила регулировать оборот подарочных пластиковых карт.
Исполнительный директор организации Мария Михайлова рассказала «Известиям», что соответствующие обращения уже направлены в ФАС и Росфинмониторинг.
В ассоциации опасаются, что граждане станут использовать подарочные сертификаты для отмывания денег. В НПА уверены, что фактически карты магазинов уже превратились в платежное средство. При этом вычислить их объем невозможно из-за отсутствия законодательной базы.
Для решения проблемы авторы идеи предложили ритейлерам выпускать карты совместно с банками. В качестве альтернативного варианта в НПА видят внесение покупателем предоплаты магазину, однако после этого сертификатом сможет пользоваться только он сам.
Эксперты отметили, что подобные карты действительно могут быть использованы в целях мошенничества. Однако ритейлеры полагают, что регулирование в данной сфере лишит потребителей возможности удобного способа поздравления.
Того же мнения придерживаются и в Ассоциации компаний интернет-торговли. После запрета на передачу сертификата третьим лицам он утратит свое предназначение, заявили там.
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