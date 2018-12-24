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«Ревизоры по свету» обокрали 82-летнюю женщину

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#кража
«Ревизоры по свету» обокрали 82-летнюю женщину

Подозреваемые в краже задержаны.

20 декабря 2018 года в Лев Толстовское отделение полиции с заявлением о краже 110 000 рублей обратилась 82-летняя пенсионерка.

Как сообщает пресс-служба УМ ВД РФ по Липецкой области, домой к пенсионере зашли две женщины, которые представились «ревизорами по свету». Незнакомки попросили хозяйку предоставить квитанции ЖКХ. Пожилая женщина прошла в комнату и открыла шкаф, в котором находились квитанции и кошелек с деньгами, что и увидели злоумышленницы. Одна из них отвлекла потерпевшую, выйдя с ней в другую комнату, якобы для изучения квитанций, а другая похитила 110 тысяч рублей. Пропажа была обнаружена только после их ухода. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Липецкой области установлены и задержаны предполагаемые участницы преступления – неработающие жительницы Лебедяни, 38-ми и 22-х лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по установлению их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

Расследование проводит Лев Толстовское отделение полиции.

В случае если вина подозреваемых будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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#кража

Комментарии (3)

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ЗАТЕМ

32 минуты назад
Зачем, Бабулька всю жизнь эти деньги зарабатывала и откладывала на последний день. Вас послушать, так старики должны все деньги отдать молодым, а сами перебиваться с хлеба на воду. Работайте. и у вас все будет! А этих "лжеревизорш" на каторгу!
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Зачем

41 минуту назад
бабульке такие деньги!?
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Как ответит Липецк

46 минут назад
Отпустите матерей-одиночек , с десятью детьми , им на хлеб не хватало, цыганскими усами ручаюсь за них ! Они больше не будут !
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