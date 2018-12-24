«Ревизоры по свету» обокрали 82-летнюю женщину

Подозреваемые в краже задержаны.

20 декабря 2018 года в Лев Толстовское отделение полиции с заявлением о краже 110 000 рублей обратилась 82-летняя пенсионерка.

Как сообщает пресс-служба УМ ВД РФ по Липецкой области, домой к пенсионере зашли две женщины, которые представились «ревизорами по свету». Незнакомки попросили хозяйку предоставить квитанции ЖКХ. Пожилая женщина прошла в комнату и открыла шкаф, в котором находились квитанции и кошелек с деньгами, что и увидели злоумышленницы. Одна из них отвлекла потерпевшую, выйдя с ней в другую комнату, якобы для изучения квитанций, а другая похитила 110 тысяч рублей. Пропажа была обнаружена только после их ухода. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



Сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Липецкой области установлены и задержаны предполагаемые участницы преступления – неработающие жительницы Лебедяни, 38-ми и 22-х лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по установлению их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

Расследование проводит Лев Толстовское отделение полиции.

В случае если вина подозреваемых будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.