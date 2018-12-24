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21-летнюю студентку судят за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

5 965
#правила дорожного движения
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21-летнюю студентку судят за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы, обвиняемой в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По данным следствия, утром 20 октября обвиняемую остановил в Грязях инспектор ДПС. Девушка села за руль пьяной, что подтвердило медицинское освидетельствование . При составлении протокола об отстранении нарушительницы от управления транспортным средством, выяснилось, что студентка в марте уже лишена права управления автомобилем на 1,5 года и оштрафована судом на 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде.

В ходе следствия вину в совершении преступления студентка признала и раскаялась в содеянном. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

5 965
#правила дорожного движения
1

Комментарии (5)

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Дуру

21 минуту назад
не переделаешь. Дитя алкашей, сама уже бухает. На учёт в наркологию, и никаких прав.
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гостья

30 минут назад
гость, так она же лишена и всё равно села за руль, так что это недейственно, а вот пожизненное лишение и на три года работать санитаркой в хоспис или в онкологию, вот хотя бы что то
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гость

46 минут назад
Ну если не доходит до курицы, то лишать пожизненно
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гостья

49 минут назад
это что-то....а может уже пора куды нибудь подальше за пьяную езду, а тем более студентка....
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Ольга

55 минут назад
У таких нужно сразу авто конфисковать, не важно, ей принадлежит или нет. Тогда будут думать прежде чем садиться.
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