21-летнюю студентку судят за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы, обвиняемой в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По данным следствия, утром 20 октября обвиняемую остановил в Грязях инспектор ДПС. Девушка села за руль пьяной, что подтвердило медицинское освидетельствование . При составлении протокола об отстранении нарушительницы от управления транспортным средством, выяснилось, что студентка в марте уже лишена права управления автомобилем на 1,5 года и оштрафована судом на 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде.

В ходе следствия вину в совершении преступления студентка признала и раскаялась в содеянном. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.