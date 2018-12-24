В России

сегодня, 11:30

Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам

137
#кредиты

Пенсионеры получили 403 миллиарда рублей кредитов.

Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия».

Объем выданных лицам старше 60 лет займов за первые 10 месяцев этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% и составил 403,3 млрд рублей. Кроме того, увеличилось и число самих клиентов пенсионного возраста. При этом отмечается, что кредитные организации предоставляют им средства охотнее, чем молодежи.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что наибольшим спросом у старшего поколения пользуются потребительские займы. Их средний размер составляет 103,18 тыс. рублей. Это самый низкий показатель среди всех возрастных групп. При этом меньше всего людей после 60 лет интересует ипотека.

По мнению экспертов, пенсионеры выгодны банкам. Они обращают внимание на регулярный доход, исполнительность при оплате и низкую закредитованность данной возрастной категории. 


137
#кредиты

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России предложили регулировать оборот подарочных карт

49 минут назад

В России
Российские власти отреагировали на принятую Генассамблеей ООН антироссийскую резолюцию по Крыму
#Крым
Российские власти отреагировали на принятую Генассамблеей ООН антироссийскую резолюцию по Крыму

вчера, 12:33

В России
В Соликамске спасатели обнаружили в шахте тела 8 горняков
В Соликамске спасатели обнаружили в шахте тела 8 горняков

вчера, 12:19

В России
Уральская чиновница Гладких потеряла право на жилищную субсидию
#Глацких
2
Уральская чиновница Гладких потеряла право на жилищную субсидию

22.12.2018 11:35

В России
#автоматизированные системы управления
Северный флот получит автоматизированную систему управления

21.12.2018 16:06

В России
2
В Минкомсвязи поддержали возврат рекламы пива

21.12.2018 16:05

В России