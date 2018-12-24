Общество

25 минут назад

В образовании и здравоохранении зарплаты не дотягивали до средних по области

2 269
#зарплата
В образовании и здравоохранении зарплаты не дотягивали до средних по области

31 119 рублей составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе-октябре. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с прошлогодним на 7,1%, при том что реальный располагаемый доход снизился по итогам января-октября на 1,7%. 

Самые высокие зарплаты сложились у металлургов, работников табачных производств, производителей химических веществ и химической продукции, бумаги, газовиков, производителей лекарственных средств и материалов, энергетиков, финансистов и страховщиков, производителей электрооборудования и транспортных средств, государственных управленцев, полиграфистов, пищевиков, работников предприятий по добыче полезных ископаемых. Разрыв между их зарплатой и средней по области составил от 1,9 до 1,1 раза. 

Самая низкая зарплата (от 28% до 70% от среднеобластного уровня) сложилась у работников кожевенных производств, текстильщиков, работников гостиниц и предприятий общепита, производителей мебели и изделий из дерева. Зарплата работников сельского хозяйства в январе-октябре составила 95% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 77% и 89% соответственно от среднеобластного уровня. 

Суммарная задолженность по зарплате на 1 декабря составила 371 тыс. рублей - она образовалась в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, сообщает Липецкстат.

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#зарплата

Комментарии (2)

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Медик

5 минут назад
Зарплата всё меньше и меньше у средних медицинских работников,в частности Обласной перинатальный центр.Отговорка,не чем платить,хотя Корлёву в свою время докладывали ,что срединие получают 40тыс,это бред ,ни когда мы не получали столько,20 грязными.Проверте экономистов,бухгалтеров,там сто процентов двойная бухгалтерия,и поговорите с самими сотрудниками,давайте мы вам покажем реальные талоны о зарплате
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королев о.п.

13 минут назад
Что вы врете, будучи губернатором я докладывал президенту о том, что зарплата врачей в Липецкой области -54 тыс.руб. Артамонов - куда делись деньги врачей ?
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