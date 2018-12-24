Патриотические игры юных липчан посвятят Юрию Гагарину

Отраслевое учреждение определило тематику мероприятий.

Региональный центр военно-патриотического воспитания определил тематику серии военно-спортивных игр в Липецкой области в 2019 году. Свои мероприятия центр посвятит историческим событиям и известным людям.



Областная военно-спортивная игра «Вперёд, мальчишки!» в 2019 году посвящается – 85-летию со дня рождения первого летчика – космонавта Юрия Гагарина и истории российской космонавтики. Гагарин – первый летчик-космонавт, Герой СССР, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный летчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР.



«Патриот», областная военно-спортивная игра, в 2019 году посвящается 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Региональная военно-спортивная игра «Победа» в 2019 году посвящается 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Военная блокада города Ленинграда проходила с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. Фашистская блокада города длилась 872 дня.



VI Региональный слет часовых Постов №1 в 2019 году посвящен 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта, изобретателя всемирно известного автомата (АК), Героя Российской Федерации.