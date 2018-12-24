Происшествия

37 минут назад

Пенсионер отдал за свободу сына 175 000 рублей

356
#мошенничество
Пенсионер отдал за свободу сына 175 000 рублей

22 декабря в Ельце было совершено телефонное мошенничество.

По данным полиции, на телефон 63-летнего горожанина позвонили якобы полицейские с сообщением о ДТП, которое совершил сын пенсионера. За освобожение сына от уголовное ответственности звонившие потребовали денги.

Ельчанин отправился к банкомату и перевел на указанные реквизиты 175 000 рублей. Вскоре выяснилось, что никакого ДТП его сын не совершал, а сам пенсионер стал жертвой мошенников.
356
#мошенничество

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