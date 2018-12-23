В мире
сегодня, 13:12
Жертвами цунами в Индонезии стали около 170 человек
По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии.
По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
"По информации на 13:00 по местному времени (09:00 мск), общее число погибших составило 168 человек", - приводит его слова новостной портал Detik. По сведениям издания, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.
Цунами зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау, - передает ТАСС.
"По информации на 13:00 по местному времени (09:00 мск), общее число погибших составило 168 человек", - приводит его слова новостной портал Detik. По сведениям издания, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.
Цунами зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау, - передает ТАСС.