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Жертвами цунами в Индонезии стали около 170 человек

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#Цунами в Индонезии
Жертвами цунами в Индонезии стали около 170 человек

По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. 

По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

"По информации на 13:00 по местному времени (09:00 мск), общее число погибших составило 168 человек", - приводит его слова новостной портал Detik. По сведениям издания, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.

Цунами зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау, - передает ТАСС.
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#Цунами в Индонезии

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