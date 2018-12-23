Российские власти отреагировали на принятую Генассамблеей ООН антироссийскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В 2016 и 2017 годах за документ голосовали 70 государств, против — 26 в оба года, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно.





За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, большинство — 70 государств — воздержалось. При этом пятый бюджетный комитет ГА ООН ранее отказался выделять средства из бюджета на реализацию резолюции.



Представитель России при ООН отметил, что "резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации".



Он напомнил, что до 2014 года полуостров был депрессивным регионом в составе Украины, о "крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно", а сейчас в республике живут счастливые люди.



Российский дипломат также предложил всем желающим посетить Крым и "спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права".



Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов рассказал RT, что принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции по нарушению прав человека на полуострове не было неожиданностью.



По его словам, консолидированная группа западных государств во главе с США «продолжает антироссийскую линию, фальсификацию событий, связанных с Крымом».



«Она имеет сегодня преимущественное использование возможностей ООН, которые позволяют достаточно небольшой группе — ведь это только одна треть членов ООН — проводить свою резолюцию при большом количестве воздержавшихся. То, что в этих резолюциях содержится фальсификация и ложь, они инспирированы в Киеве, — это всем известно, и это продолжается каждый год», — сказал он.



При этом Мурадов отметил, что число стран, которые поддерживают подобные документы, сокращается.



Однако ввиду складывающейся на Украине ситуации любая поддержка со стороны западных государств может быть опасна, полагает вице-премьер крымского правительства.



«Резолюции, подобные той, которая принята этой ночью, а также той, которая была недавно принята в связи с якобы «милитаризацией» Азовского моря, — они все подталкивают украинские националистические власти, нынешний киевский режим и лично Петра Порошенко, который ищет способы укрепления своего влияния, повышения рейтинга накануне выборов, к агрессивным действиям. Меня как аналитика и представителя Крыма очень беспокоит, что эти страны осознанно идут на провоцирование различных агрессивных акций со стороны киевского режима своей поддержкой», — подчеркнул он.



Мурадов также выразил надежду на то, что постепенно баланс сил будет меняться, и «здравомыслие одержит верх».



В этой связи «оптимистичные ноты у нас сохраняются, но тревожный характер этих резолюций невозможно не замечать», заключил вице-премьер крымского правительства.

Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.



В 2016 и 2017 годах за документ голосовали 70 государств, против — 26 в оба года, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.



Авторы проекта: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Словакия, Словения, Великобритания, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму, - передает РИА-Новости За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, большинство — 70 государств — воздержалось. При этом пятый бюджетный комитет ГА ООН ранее отказался выделять средства из бюджета на реализацию резолюции.Представитель России при ООН отметил, что "резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации".Он напомнил, что до 2014 года полуостров был депрессивным регионом в составе Украины, о "крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно", а сейчас в республике живут счастливые люди.Российский дипломат также предложил всем желающим посетить Крым и "спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права".Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов рассказал RT, что принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции по нарушению прав человека на полуострове не было неожиданностью.По его словам, консолидированная группа западных государств во главе с США «продолжает антироссийскую линию, фальсификацию событий, связанных с Крымом».«Она имеет сегодня преимущественное использование возможностей ООН, которые позволяют достаточно небольшой группе — ведь это только одна треть членов ООН — проводить свою резолюцию при большом количестве воздержавшихся. То, что в этих резолюциях содержится фальсификация и ложь, они инспирированы в Киеве, — это всем известно, и это продолжается каждый год», — сказал он.При этом Мурадов отметил, что число стран, которые поддерживают подобные документы, сокращается.Однако ввиду складывающейся на Украине ситуации любая поддержка со стороны западных государств может быть опасна, полагает вице-премьер крымского правительства.«Резолюции, подобные той, которая принята этой ночью, а также той, которая была недавно принята в связи с якобы «милитаризацией» Азовского моря, — они все подталкивают украинские националистические власти, нынешний киевский режим и лично Петра Порошенко, который ищет способы укрепления своего влияния, повышения рейтинга накануне выборов, к агрессивным действиям. Меня как аналитика и представителя Крыма очень беспокоит, что эти страны осознанно идут на провоцирование различных агрессивных акций со стороны киевского режима своей поддержкой», — подчеркнул он.Мурадов также выразил надежду на то, что постепенно баланс сил будет меняться, и «здравомыслие одержит верх».В этой связи «оптимистичные ноты у нас сохраняются, но тревожный характер этих резолюций невозможно не замечать», заключил вице-премьер крымского правительства.Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.В 2016 и 2017 годах за документ голосовали 70 государств, против — 26 в оба года, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.Авторы проекта: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Словакия, Словения, Великобритания, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.