Общество

36 минут назад

Липецкая область включена в нацпроект по производительности труда

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#нацпроект #минэкономразвития
Липецкая область включена в нацпроект по производительности труда

Минэкономразвития РФ утвердило список новых регионов, которые будут включены в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году

Комиссия рассмотрела заявки 39 регионов, которые представили свои региональные программы по повышению производительности труда. Право стать участниками проекта в 2019 году получили 15 регионов, представившие лучшие программы: Алтайский край, Владимирская область, Волгоградская область, город Санкт-Петербург, Ивановская область, Калининградская область, Красноярский край, Липецкая область, Пензенская область, Ростовская область, Тамбовская область, Томская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Ярославская область, передает ТАСС.

Как пояснили в Минэкономразвития, эти регионы получат доступ к специальным мерам поддержки: льготным займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам на НИОКР до 300 млн рублей от Фонда "Сколково", налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования цифровых технологий, экспортному акселератору для выхода на новые рынки сбыта. Кроме того, предприятия, участвующие в региональных программах, могут воспользоваться адресной поддержкой в оптимизации производственных процессов и переобучением сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения производительности.

Отбор производился на конкурсной основе по двум критериям, рассказали в министерстве. С одной стороны, оценивался потенциал экономики региона с точки зрения роста в несырьевых отраслях, с другой - качество подготовленной региональной программы. Качество программы рассматривалось на основе проработанности плана действий, обоснованности выбранных приоритетных секторов, количества заявок на участие в программе от предприятий региона, наличия управленческого механизма для реализации программы, возможности обеспечить участие компании - партнера (образцовое предприятие) для сопровождения работы предприятий.
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#нацпроект #минэкономразвития

Комментарии (1)

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Дед

3 минуты назад
Ну, теперь попрет...
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