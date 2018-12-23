36 минут назад
Липецкая область включена в нацпроект по производительности труда
Минэкономразвития РФ утвердило список новых регионов, которые будут включены в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году
Как пояснили в Минэкономразвития, эти регионы получат доступ к специальным мерам поддержки: льготным займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам на НИОКР до 300 млн рублей от Фонда "Сколково", налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования цифровых технологий, экспортному акселератору для выхода на новые рынки сбыта. Кроме того, предприятия, участвующие в региональных программах, могут воспользоваться адресной поддержкой в оптимизации производственных процессов и переобучением сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения производительности.
Отбор производился на конкурсной основе по двум критериям, рассказали в министерстве. С одной стороны, оценивался потенциал экономики региона с точки зрения роста в несырьевых отраслях, с другой - качество подготовленной региональной программы. Качество программы рассматривалось на основе проработанности плана действий, обоснованности выбранных приоритетных секторов, количества заявок на участие в программе от предприятий региона, наличия управленческого механизма для реализации программы, возможности обеспечить участие компании - партнера (образцовое предприятие) для сопровождения работы предприятий.
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