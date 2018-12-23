Общество

52 минуты назад

Налоговики сняли все оставшиеся деньги со счетов липецкой фабрики «Рошен»

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#"Рошен"
Налоговики сняли все оставшиеся деньги со счетов липецкой фабрики «Рошен»

Арест на недвижимое имущество фабрики и земельные участки - продлен

Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики «Рошен».

В дополнение к этому арбитражные суды различных инстанций отменили обеспечительные меры, которые не позволяли ранее налоговым органам совершать любые действия с имуществом Липецкой кондитерской фабрики к рассмотрению дел в судах по сути.

В результате отмены обеспечительных мер налоговые органы и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные меры, производственного оборудования и банковских счетов Липецкой кондитерской фабрики. Все деньги, находившиеся на счетах, предназначенные для заработной платы оставшемуся персоналу, были сняты в счет уплаты налогов, пени и штрафов, доначисление которых Кондитерская корпорация «Рошен» не признает и оспаривает в арбитражном суде, сообщает пресс-служба фабрики.

С апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики «Рошен» находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер "Рошена" Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу. Сумму, которую украинская сторона желает получить за фабрику - 200 млн долларов. Также Москалевский сообщал, что оборудование фабрики превратилось в металлолом и гниет под открытым небом, что опровергло липецкое руководство фабрики.

Ранее сообщалось, что в 2015 году часть оборудования фабрики, на которое не распространялся арест, было вывезено из Липецка на Украину.

С апреля 2017 года фабрика не работает, все рабочие уволены за исключением нескольких десятков человек, которые обеспечивают сохранность оставшегося оборудования. Но и им теперь украинской стороне нечем платить из-за полного арест всех счетов.
1 389
#"Рошен"

Комментарии (1)

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indezit

2 минуты назад
Рабочие на улице, а налоовая попробует теперь с Нафтогазом рассчитаться
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