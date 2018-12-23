Стало лучше жить на свете? Засмеялись даже дети

Итоги недели

Судя по ответам липчан GOROD48 на наш традиционный вопрос о том, что их поразило больше всего на неделе, главным событием для них стала ежегодная большая пресс-конференция главы государства Путина.Но нам хотелось бы с горожанами поспорить. Ибо холодильник, кажется, начинает побеждать телевизор. С этого и начнем.В Липецкой области всегда гордились низкими ценами на продукты питания. И последний отчет Росстата не подвел наше начальство: согласно нему цена 24-х наименований так называемых социально значимых продуктов питания у нас ниже, чем в среднем в ЦФО. А, например, липецкие куриные яйца и вовсе самые дешевые и стоят всего 51 рубль за десяток. Однако магазинах таких яиц не найти. Почему? Ответ - в публикации. Вот резюме для ленивых: бензин дорожает, упаковка стали более качественной, ушли с рынка азербайджанцы (это ударило серпом по ценам на этот продукт), да и вообще - не сезон.Предновогодние новости не радуют. Так,в связи с ростом НДС на 2%.- Чтобы высчитать цену тарифа на какой-то ресурс, необходимо нынешний тариф разделить на 1,18 и умножить на 1,2, - пояснили GOROD48 в ведомстве.Спасибо чиновникам за такую простую математику. Итак, кубометр холодной воды для жителей Липецка от АО «ЛГЭК» с 1 января будет стоить 25 рублей 35 копеек, а не 24 рубля 93 копейки, как сейчас. Киловатт-час электроэнергии по одноставочному тарифу от АО «ЛЭСК» вырастет в цене с 3 рублей 56 копеек до 3 рублей 62 копеек. Гигокалория тепла от ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК» будет стоить 1874 рубля 98 копеек против нынешних 1843 рублей 74 копеек...Но, как говорил небезызвестный Леня Голубков, «дорогая, и это только начало!» По мнению экономистов, этот «налоговый маневр» отрицательно скажется на простом человеке. Судите сами. Возросшая налоговая нагрузка заставит многих работодателей прибегать к «серым схемам» расчетов с сотрудниками. Разорится или уйдет в тень большое количество субъектов малого и среднего бизнеса. Вырастет безработица и упадет и без того хилая покупательная способность населения. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже признал факт будущего скачка инфляции на 2%. Рост НДС коммерсанты тут же переложат на плечи потребителя: бизнес тут же взвинтит цены на все товары и услуги (предполагается, что цены на лекарства вырастут сразу на 12-15%).На прошедшей неделе, кстати, президент России подправил законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с документом, Центробанк запрещает размещать на улице электронные табло с информацией о курсах принимаемой к обмену иностранной валюты. И GOROD48 задался резонным вопросом:, чтоб не получилось, как во Франции. Зачем столь очевидно демонстрировать россиянам успехи нашей экономики? Ну нельзя же так травмировать водителей, ей Богу! Надо кому бензин, пусть подойдет к кассе АЗС и узнает цену! Кстати, «Левада-центр» сообщил нам данные недавнего опроса, из которого следовало, что более половины населения считают именно своего президента виноватым в росте цен и проблемах в стране.Между тем. И, как говорят экономисты, этот тренд наблюдается вот уже пятый год подряд. Власти можно сколько угодно говорить о росте номинальных зарплат, но если среднедушевые доходы съедает инфляция, если на покупку еды и оплату «коммуналки» мы тратим уже больше 80% всех доходов (не ленивым предлагаем посмотреть, как там, во Франции), то наши дела плохи. Нехватку наличности население И если населению не хватает зарплаты, оно бежит в киоски и пункты «быстробабок» (см.), благо этого зла в Липецке - с избытком.На последней в этом году сессии областного Совета депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Доходы областной казны в 2019 году составят 58,5 млрд рублей. Расходы - 63,4 млрд рублей. Дефицит казны - 4,9 миллиарда. На социальные направления, как подчеркнул вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, пойдет почти 63% всех средств.- Зарплата врачей достигнет 70 тысяч рублей, - отметил чиновник.С января на 10% увеличится зарплата бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента. Это специалисты, занятые в сфере физкультуры, лесного хозяйства, ветеринарии, архивного дела, центрах занятости, учреждениях по работе с молодежью. Их зарплата вырастет за счет увеличения оклада.Против представленного администрацией бюджета проголосовало всего несколько человек - фракция КПРФ и примкнувший к ним внефракционный депутат Олег Хомутинников, который по итогам этого года вполне заслуженно может считаться главным липецким бузотером.- По бюджету мне не очень нравится статья по самопиару власти. Это - четверть миллиарда рублей. У нас ведь хорошо развиты другие источники информации. Если 25 раз в одной районной газете упоминают врио губернатора, это уже слишком! Поэтому если мы 100-150 миллионов рублей срежем с содержания бюджетных СМИ, то сможем расселить общежития, где дерьмо падает сверху на головы людям, - сказал депутат (см.).Этот депутат областного Совета, между прочим, обнаружил у себя губернаторские амбиции. На выборы следующего года Олег Хомутинников собирается идти самовыдвиженцем. Но вот незадача - стараниями экс-губернатора Олега Королева самовыдвижение на этот пост в нашем регионе невозможно. Поэтому Хомутинников разработал соответствующий законопроект, делающий это возможным.Кстати, врио губернатора Игорь Артамонов также заявил, что пойдет на выборы. Но он тоже не является членом какой-нибудь партии, а потому может пойти либо по пути Олега Хомутинникова, либо стать выдвиженцем от «Единой России» (см.).Пока Олег Хомутинников тешит себя иллюзиями, врио губернатора делает дело. Так,Врио губернатора подписал рамочное соглашение с Национальной федерацией этого вида спорта. Игорь Артамонов заявил, что в регионе уроки бадминтона могут быть введены во всех школах на правах третьего свободного часа, отводимого ученикам на занятия физкультурой. Есть у рамочного соглашения и еще одна цель: оздоровления детей со слабым зрением. Оказывается, игра в бадминтон благотворно сказывается на мышцах глаз.- Это недорогой вид спорта. Он не требуют колоссальных затрат финансовых затрат. Бадминтоном можно заниматься в любой зале и на улице, - заметил врио губернатора.Но вот ведь беда! Липецкие чиновники, ставшие волей Владимира Путина подчиненными Игоря Артамонова, не склонны к свершениям на благо общества. Чтобы подзавести эту публику, близкий друг врио губернатора Вячеслав Таранов, столичный бизнес-тренер или коуч, как говорят «западники», учил в минувший понедельник наших «славянофилов» работать на результат. Фактически липецких чиновников призывали ломать себя, чтобы народ жил в другой России.- Мы сегодня все видим, где кто в чем недорабатывает! - пригрозил врио губернатора неопределенному кругу лиц.Чиновникам внушили и еще пару важных для их деятельности мыслей. Первая: критерий работы - это скорость принятия решений. Вторая: любую задачу можно сделать нерешаемой проведя ряд совещаний.Московский бизнес-тренер показал два видеоролика. На одном - забег на ЧМ мира по легкой атлетике. Побудить в женской эстафете должна была сборная США, в которой каждая бегунья имела лучшие индивидуальные результаты по сравнению с другими фаворитами, француженками. Плюс 6,5 метров, по данным аналитиков, американки должны были выиграть у них на финише. Но победили француженки.- А вы готовы работать как команда? Если в ваших кабинетах залеживаются бумажки, то это как та эстафетная палочка, которую вы передаете друг другу. Вы должны работать как эффективная управляющая компания. Сейчас мощь страны определяют не танки и не ракеты, а скорость принятия управленческих решений, - заявил московский коуч.Как проходила накачка государственных и муниципальных служащих, читайте в публикации:На этой неделе из команды врио губернатора, кстати, выбыл начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин. Не потянул...- Ухожу по собственному желанию, - прокомментировал GOROD48 ситуацию чиновник (см.).На последней в этом году сессии областного Совета парламентарии приняли заявление новоявленного сенатора Олега Королева о сложении им полномочий депутата областного Совета. Кто же займет его место в областном парламенте? НеужелиОлег Королев стал членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. А мы-то думали, что бывший липецкий губернатор станет членом других структур Совфеда. Например, Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (чтобы повсеместно продвигать сельскохозяйственные кооперативы, созданием которых он все уши президенту и членам правительства прожужжал, да и охотник он знатный). Ну, или Комитета по науке, образованию и культуре. Экс-глава региона - доктор наук, если кто вдруг забыл (см.).И тут же новость вдогонку:А вот одному из самых состоятельных членов Госдумы от нашего региона Николаю Борцову не повезло: телеграмм-канал «Кремлевский безбашенник» опубликовал список депутатов Госдумы и сенаторов, имеющих помимо российского гражданство иных стран. Нашего 73-летнего парламентария обозвали гражданином Великобритании (см.).В декабре GOROD48 традиционно интервьюирует главу Липецка (хотелось бы и губернатора) о самых главных событиях уходящего года. И Сергей Иванов всегда отвечает на все наши вопросы. И кажется, что откровенно. Не стал исключением и этот декабрь (см.).Вот лишь небольшой из него отрывок.В этом интервью Сергей Иванов рассказал, в частности, о большой стройке 2019 года: капремонте проспекта Победы от памятника танкистам до автовокзала, в ходе которого будут перенесены сети и коммуникации, а сама проезжая часть расшириться до трех полос в одну сторону и трех - в другую. Мэру не страшно, ведь он, по его словам, прошел в этом году испытание ремонтом Петровского моста (см.).Ближе к новогодним праздникам активизировалась борьба сотрудников управления потребительского рынка администрации Липецкой области с незаконной торговлей спиртным в киосках. Итог:. Штрафы до миллиона рублей не останавливают липецких предпринимателей. Владельцы киосков-нарушителей говорят, что по-другому малому бизнесу просто не выжить.На этой неделе у общежитий и молодоженок на улице 50 лет НЛМК проверяющие разорили торговый бастион «юриста» Видади Адил-Аглы (Виталика), в которой нашли полтонны пивасика, 50 бутылок безакцизной «водки» и несколько флаконов «элитного алкоголя» - одеколоны «Шипр» и «Босс». ТакДо Нового года - чуть больше недели, а народу уже невтерпеж. Так,в Усмани. Но воришек потом заела совесть - они решили, что украли у земляков праздник и вернули похищенное. Возможно, суд учтет явку с повинной, ведь усманские полицейские уже возбудили по этому факту уголовное дело. А прямо у мэрии. Этот же дурак, попавший на запись камеры уличного наблюдения, попытался испортить и вазоны, однако каменные конструкции весом в 1,5 тонны «отработали» свои антивандальные функции.Праздника ждали, и он пришел: вчера в 13.00. Нет смысла говорить, что там было. Нужно было туда прийти и все увидеть своими глазами - организаторы попытались сделать все, чтобы липчане активно включились в действо, став соучастниками гуляний.