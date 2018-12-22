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35 минут назад

В Интернете высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225

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#Ан-225 #Порошенко
В Интернете высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225. Большинство комментаторов напомнили Порошенко, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения.

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225, - передает РИА-Новости.

Большинство комментаторов напомнили Порошенко, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения. При этом некоторые пользователи предложили "декоммунизировать" самолет, произведенный в СССР фактически в единственном экземпляре.

"Чудо-изобретение радянського оккупационного режима. Декоммунизировать!", - написал пользователь @VonInsterburg.

"Не ваша, а советская", - напомнил @virus_am71.

"Да, все мы старики родом из СССР, помним и Буран и Мрию (неофициальное название Ан-225 -ред.)", - отметил @sterna_vip.

"Построен в СССР. Декоммунизировать нужно", - предложил @DmitryBrenner.

"Аэробус Ан-225 Мрия - достижение всего советского авиастроения! Браво, СССР!" - написал @narvsky.

Ан-225 "Мрия" — советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ им. О. К. Антонова. Один из самых больших и грузоподъемных самолетов в мире.

Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984—1988 годах, а свой первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, в настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines, второй экземпляр так и не был достроен.
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#Ан-225 #Порошенко

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