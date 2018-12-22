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42 минуты назад

Уральская чиновница Гладких потеряла право на жилищную субсидию

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#Глацких
Уральская чиновница Гладких потеряла право на жилищную субсидию

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья. Но в настоящее время она его автоматически потеряла, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отметим, о том, что Глацких претендовала на получение субсидии, сообщают местные СМИ. Однако, по словам собеседника, её заявление о постановке в очередь на получение субсидии было подписано ещё тогда, когда о скандале не было известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Глацких оказалась в центре скандала в начале ноября. Одна из телекомпаний города Кировграда распространила её слова на круглом столе с представителями молодёжных организаций. На нём чиновница заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи, а их родителей рожать не просило.

Её слова осудили многие, в том числе и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На время проверки чиновница была отстранена от работы. По итогам проверки ей был объявлен выговор. Также в ближайшее время она потеряет пост директора департамента молодёжной политики, а сам департамент и областное министерство общего и профессионального образования объединят в единый орган — министерство образования и молодёжной политики.


109
#Глацких

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