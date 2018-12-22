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46 минут назад

США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

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#США #Украина #Керченский пролив
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе.

США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли. Об этом сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.

По его словам, Литва и Великобритания также намерены увеличить помощь Киеву в сфере безопасности, - передает РИА-Новости.

Ранее свыше 40 американских сенаторов призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море.

По их словам, это необходимо для обеспечения свободы судоходства, а также для демонстрации поддержки "международно признанных границ" и двусторонних соглашений. Также отмечается о необходимости "дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет".

Кроме того, документ содержит призыв к НАТО нарастить присутствие в Черном море, а также призыв к европейским союзникам и партнерам отказывать российским военным кораблям в праве захода в свои порты для пополнения запасов и дозаправки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 19 декабря рассказал о подготовке нового прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли повторение подобных действий, Турчинов заявил, что с этим "нельзя медлить".

Он добавил, что украинские власти пригласят представителей ОБСЕ, а также других международных организаций для присутствия на кораблях во время их прохождения через пролив.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 22 украинских моряка и 2 сотрудника СБУ, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что с точки зрения повышения рейтинга украинского лидера Петра Порошенко провокация Киева в Керченском проливе, вероятно, удалась. При этом глава государства подчеркнул, что никто не ограничивает обычную хозяйственную деятельность в Керченском проливе.

Он также добавил, что Россия не препятствует продвижению судов, в том числе военных, в Керченском проливе, главное, чтобы это было законно.

"Что касается военных судов, то нужно постоянно быть в контакте с нашими пограничниками. Они — пограничники, — осуществляют там режим пограничный. В условиях военного положения (на Украине) я с трудом себе представляю, как военные суда там будут шастать туда-сюда, но нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе, военным судам", — отметил Путин.

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#США #Украина #Керченский пролив

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