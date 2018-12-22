Два дома и автомобиль сгорели в Липецкой области

Все пожары обошлись без пострадавших.

Накануне вечером в Липецкой области вспыхнули несколько крупных пожаров.

Первый из них произошел в селе Волово. Здесь загорелся находящийся в гараже автомобиль. Отделение пожарных потушило пламя,однако автомобиль успел выгореть полностью.

В 22:51 загорелся дом в селе Талицкий Чамлык Добринского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома на площади 45 кв.м. и внутренняя отделка по всей площади.

Через час в 23:57 загорелся жилой дом в селе Большие Избищи Лебедянского района. Огнем оказалась уничтожена кровля дома по всей площади.



Все пожары, к счастью, обошлись без пострадавших.



