сегодня, 09:00
Два дома и автомобиль сгорели в Липецкой области
Все пожары обошлись без пострадавших.
Накануне вечером в Липецкой области вспыхнули несколько крупных пожаров.
Первый из них произошел в селе Волово. Здесь загорелся находящийся в гараже автомобиль. Отделение пожарных потушило пламя,однако автомобиль успел выгореть полностью.
В 22:51 загорелся дом в селе Талицкий Чамлык Добринского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома на площади 45 кв.м. и внутренняя отделка по всей площади.
Через час в 23:57 загорелся жилой дом в селе Большие Избищи Лебедянского района. Огнем оказалась уничтожена кровля дома по всей площади.
Все пожары, к счастью, обошлись без пострадавших.