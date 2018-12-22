В Липецкой области днем до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем умеренные, местами небольшие мокрый снег, морось и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем умеренные мокрый снег, морось и дождь. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем составит около нуля.