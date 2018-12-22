Погода в Липецке

сегодня, 17:24

В Липецкой области днем до +2

3 418
#оттепель
В Липецкой области днем до +2

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем умеренные, местами небольшие мокрый снег, морось и дождь, налипание мокрого снега, гололед. 

Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем умеренные мокрый снег, морось и дождь. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем составит около нуля.

3 418
#оттепель

Комментарии (3)

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Житель

48 минут назад
егор, путин
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Ну

51 минуту назад
егор, Поздно батенька. Весь бюджет погоды разворовал Королев,Иванов и другие. Путин и ВРИО гады. Все плохо ,всех посадить ,расстрелять ,не избирать. Плюсу быть !!!
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егор

сегодня, 17:32
не хочу оттепели пусть будет только до нуля.
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