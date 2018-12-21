Уборку липецких дворов от снега и льда в департаменте ЖКХ мониторят в режиме онлайн.

На расчистку дворов сегодня вышло около 400 дворников и 20 единиц техники управляющих компаний Липецка. Рабочие очищали входные группы от снега и наледи и посыпали песко-соляной смесью.









Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, департаментом ЖКХ осуществляется мониторинг состояния закрепленных территорий при помощи камер ПАО «Ростелеком», а на проблемные места выезжают «мобильные бригады» сотрудников ведомства. В результате неудовлетворительной признана уборка на ряде улиц 8,13,24 микрорайонов, в районе ул. Юных натуралистов, МЖК, НЛМК, ЛТЗ и в районе Опытной станции. Наличие сосулек выявлено на крышах домов по пр. Победы, 8 микрорайона и района Сокол. Больше всего трудностей по прочистке межквартальных проездов возникло по улицам Звездная, Теперика, Бунина, Вермишева, переулке Учебный, на бульварах Шубина и Есенина.



Однако, постепенно, ситуация меняется. По поручению председателя департамента ЖКХ Евгения Лепёкина «мобильные бригады» в течение выходных будут проводить мониторинг закрепленных территорий в разных районах города. В отношении недобросовестных управляющих организаций направят обращения в Государственную жилищную инспекцию.



Всего на «горячую линию» департамента с 3 декабря поступило 35 обращений граждан, недовольных качеством уборки от снега придомовых территорий, входных групп и межквартальных проездов, 6 звонков было о наличие сосулек. Все они переданы в управляющие компании, МБУ «Управление благоустройства города Липецка» и ГЖИ.



В ведомстве отметили, что уборке нередко мешает личный транспорт, припаркованный вдоль тротуаров и автомобильных дорог общего пользования. К автолюбителям обращаются с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки.



Подать заявку на проведение работ по уборке от снега придомовых территорий, входных групп и межквартальных проездов липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения – по единому номеру телефона 522-639.