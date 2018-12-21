Общество

сегодня, 17:27

Уборку липецких дворов от снега и льда в департаменте ЖКХ мониторят в режиме онлайн.

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#снегопад
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Уборку липецких дворов от снега и льда в департаменте ЖКХ мониторят в режиме онлайн.

На расчистку дворов сегодня вышло около 400 дворников и 20 единиц техники управляющих компаний Липецка. Рабочие очищали входные группы от снега и наледи и посыпали песко-соляной смесью. 



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, департаментом ЖКХ осуществляется мониторинг состояния закрепленных территорий при помощи камер ПАО «Ростелеком», а на проблемные места выезжают «мобильные бригады» сотрудников ведомства. В результате неудовлетворительной признана уборка на ряде улиц 8,13,24 микрорайонов, в районе ул. Юных натуралистов, МЖК, НЛМК, ЛТЗ и в районе Опытной станции. Наличие сосулек выявлено на крышах домов по пр. Победы, 8 микрорайона и района Сокол. Больше всего трудностей по прочистке межквартальных проездов возникло по улицам Звездная, Теперика, Бунина, Вермишева, переулке Учебный, на бульварах Шубина и Есенина.

Однако, постепенно, ситуация меняется. По поручению председателя департамента ЖКХ Евгения Лепёкина «мобильные бригады» в течение выходных будут проводить мониторинг закрепленных территорий в разных районах города. В отношении недобросовестных управляющих организаций направят обращения в Государственную жилищную инспекцию.

Всего на «горячую линию» департамента с 3 декабря поступило 35 обращений граждан, недовольных качеством уборки от снега придомовых территорий, входных групп и межквартальных проездов, 6 звонков было о наличие сосулек. Все они переданы в управляющие компании, МБУ «Управление благоустройства города Липецка» и ГЖИ.

В ведомстве отметили, что уборке нередко мешает личный транспорт, припаркованный вдоль тротуаров и автомобильных дорог общего пользования. К автолюбителям обращаются с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки.

Подать заявку на проведение работ по уборке от снега придомовых территорий, входных групп и межквартальных проездов липчане могут, обратившись в управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения – по единому номеру телефона 522-639.
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#снегопад
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Комментарии (5)

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Ольга

15 минут назад
Ага)))припаркованные авто мешают)))у нас возле дома,днём машин практически нет))а сугробы не уменьшаются!!!и парковка возле дома..на неё в принципе сложно попасть из за количества снега.хрен кто чистит!
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Правда об уборке проездов

33 минуты назад
Хватит валить на припаркованные автомобили, в Москве дворники снег убирают между автомобилей на проезд откуда его забирает трактор для погрузки в самосвал. В Липецке же, если над асфальтом слой снега не превышает клиренса большинства автомобилей, то с ним управляшки вообще ничего не делают.
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Гостья

54 минуты назад
Лично в нашем дворе снег не дают чистить долбанные автомобилисты,которым надо поставить свое корыто перед окном и непрерывно на него любоваться.Тракторист приезжает каждый день,плюется и уезжает.Нет бы днем этих олухов не было,так это ж круглосуточный гараж под открытым небом.
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Анархист

57 минут назад
Судя по качеству уборки дворовых территорий, на уборку вышли 400 000 дворников и 100500 единиц техники. Чего уж мелочиться?
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Ольга

сегодня, 18:04
Ни одного трактора во дворах не видела. Дворнику хоть нашему большое спасибо, только от дома отойдешь и буксуешь. Вдоль" Рошена" вообще смертоубийство, а ведь там большой поток людей пытается прокорячиться, но не всем удается,каждый год там одно и то же.
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