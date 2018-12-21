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сегодня, 16:06

Северный флот получит автоматизированную систему управления

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#автоматизированные системы управления

АСУ позволит военным мгновенно реагировать на изменение боевой обстановки.

В Минобороны рассказали «Известиям» о тестировании глобальной автоматизированной системы управления (АСУ), которая поступит в Северный флот в следующем году. 

Новинка позволит связать воедино разведданные флота, авиации, радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Все объекты будут отображаться на специальном экране в режиме реального времени. При этом система моментально определит их вид, степень опасности, скорость, высоту и направление движения, а в случае наличия угрозы даст необходимые рекомендации.

АСУ позволит военным мгновенно реагировать на изменение боевой обстановки и сократит количество ошибочных решений. Система будет особенно востребована на Севере, ввиду необходимости наблюдения за обширными территориями, отмечают эксперты.


 


156
#автоматизированные системы управления

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