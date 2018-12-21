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сегодня, 16:05

В Минкомсвязи поддержали возврат рекламы пива

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В Минкомсвязи поддержали депутатский законопроект о возврате рекламы пива, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Алексей Волин. 

Парламентарии предложили вновь рекламировать пиво и пивные напитки на ТВ и радио в ночной период и во время спортивных трансляций. 

Также в Госдуме намерены отменить запрет на использование в подобных роликах образов людей (кроме несовершеннолетних) и животных.

В 2018 году в стране разрешалось продвигать пиво во время спортивных мероприятий. Мера была введена временно, в целях выполнения обязательств России при проведении ЧМ-2018 по футболу и других международных соревнований.

По словам представителя Минкомсвязи, в результате этого число зависимых от алкоголя не увеличилось. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ближайшие четыре года в России запланированы другие спортивные мероприятия, спонсируемые пивными компаниями.



В Минздраве инициативу не поддержали. Там напомнили о результатах исследований, согласно которым использование образов людей и животных в рекламе алкоголя делает его привлекательным в глазах молодежи. 


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