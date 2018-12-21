Общество
сегодня, 14:43
В Липецке собирают помощь семье погорельцев
Частный дом сгорел на улице Товарищеской.
Подруга семьи погорельцев Галина Шепталина собирает помощь для липчан, оставшихся из-за пожара буквально без всего. В трудной ситуации оказались супруги, медсестра и водитель, и их двое сыновей 9 и 16 лет.
- Им предложили жильё на Депутатской улице, но младший сын не может один ездить в школу. Надеемся, что еще кто-нибудь откликнется. Вещи не нужны, их собрали друзья и коллеги супругов. Нужны школьные принадлежности, постельное белье, полотенца, посуда., - перечисляет Галина. - Конечно, первостепенный вопрос – недорогое жилье в районе Мирного.
Узнать, чем можно помочь погорельцам можно у Галины, ее контактный телефон 9205061955. Все неравнодушные могут перечислить деньги на карту 4276350010872719 (Сбербанк).
Напомним, огонь охватил дом в частном секторе на Товарищеской улице (Мирный) днём 18 декабря. Пожар занялся у кровли. Глава семейства бросился спасать хоть какое-то имущество и получил сильные ожоги лица и рук. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей ожогового центра.
- Им предложили жильё на Депутатской улице, но младший сын не может один ездить в школу. Надеемся, что еще кто-нибудь откликнется. Вещи не нужны, их собрали друзья и коллеги супругов. Нужны школьные принадлежности, постельное белье, полотенца, посуда., - перечисляет Галина. - Конечно, первостепенный вопрос – недорогое жилье в районе Мирного.
Узнать, чем можно помочь погорельцам можно у Галины, ее контактный телефон 9205061955. Все неравнодушные могут перечислить деньги на карту 4276350010872719 (Сбербанк).
Напомним, огонь охватил дом в частном секторе на Товарищеской улице (Мирный) днём 18 декабря. Пожар занялся у кровли. Глава семейства бросился спасать хоть какое-то имущество и получил сильные ожоги лица и рук. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей ожогового центра.
skrip