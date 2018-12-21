50 минут назад
Визит гостей обошелся мужчине в 41 000 рублей
Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело о краже денег с банковского счета. Подсудимыми оказались двое мужчин. Еще до приговора они полностью признали свою вину.
Мужчины не только признали свою вину, но и вернули часть денег. Это суд расценил как смягчающие обстоятельства. Также наказание смягчили возраст первого подсудимого – он давно пенсионер, и заботы второго – он ухаживает за своей бабушкой 1927 года рождения.
Суд признал мужчин виновными в краже и приговорил к штрафам по 50 000 рублей. Их они должны выплатить в течение трех месяцев.