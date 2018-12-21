Происшествия

50 минут назад

Визит гостей обошелся мужчине в 41 000 рублей

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#кража
Визит гостей обошелся мужчине в 41 000 рублей

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело о краже денег с банковского счета. Подсудимыми оказались двое мужчин. Еще до приговора они полностью признали свою вину.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено ночью 5 июля 2018 года. Двое приятелей находились в гостях в частном доме в селе Казинка. Там им на глаза попалось мужское портмоне. Приятели сговорились и украли кошелек. В портмоне оказалось 20 000 рублей, а также пластиковые карты – скидочные и банковская. Добравшись до посёлка Дачный, где есть банкомат, злоумышленники сняли с карты потерпевшего 21 000 рублей.

Мужчины не только признали свою вину, но и вернули часть денег. Это суд расценил как смягчающие обстоятельства. Также наказание смягчили возраст первого подсудимого – он давно пенсионер, и заботы второго – он ухаживает за своей бабушкой 1927 года рождения.

Суд признал мужчин виновными в краже и приговорил к штрафам по 50 000 рублей. Их они должны выплатить в течение трех месяцев.

554
#кража

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