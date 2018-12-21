Госдолг Липецкой области снизился на 0,3 млрд.

После короткого роста госдолг Липецкой области вновь снижается.

За последний месяц он уменьшился на 304,4 млн. рублей и составил на 1 декабря 14 млрд. 987,1 млн. рублей, следует из официальных документов Минфина РФ. Всего с начала года госдолг Липецкой области снизился на 1 млрд. 414,8 млн. рублей.

Самый высокий объем госдолга в ЦФО оказался в Московской области (93,8 млрд. рублей), Ярославской (36,2 млрд.) и Белгородской (33,02 млрд.) областях, самый низкий — во Владимирской (4,03 млрд.) и Курской (6,56 млрд.) областях. В стране самые высокие объемы госдолга сложились в Краснодарском крае (127,7 млрд.) и Красноярском крае (107,9 млрд.). Традиционно долг отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области.