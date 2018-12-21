Происшествия

41 минуту назад

Кассир украла из сейфа выручку магазина за несколько дней

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#кража
Кассир украла из сейфа выручку магазина за несколько дней

Приговором Добринского районного суда 28-летняя жительница поселка Добринка признана виновной в хищении чужого имущества в крупном размере.

Как установлено материалам уголовного дела, подсудимая работала продавцом магазина «Правильная корзинка». Этим летом она воспользовалась ключами от магазина и украла из сейфа выручку магазина за несколько дней в размере 338 996 рублей.

В тот же день женщина уехала в Липецк, где потратила почти все деньги на развлечения и покупки. 

Уже через день, когда виновная была задержана, от похищенной выручки осталось только 3 тысячи рублей. 

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.

В ходе следствия и в судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, пояснив, что вполне осознавала пагубность своего поступка, однако не могла удержаться от соблазна. 

Ранее девушка уже была судима условно за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

При этом испытательный срок ей дважды продлевался в связи с совершением административных правонарушений. 

Таким образом, новое преступление было ею совершено в период испытательного срока.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимую к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
1 584
#кража

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