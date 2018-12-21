Жителя Липецкой области арестовали за развращение 5-летней девочки через интернет

Несколько месяцев 47-летний мужчина пересылал ребенку своих голые фотографии.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 47 - летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетней).



По данным следствия, подозреваемый на протяжении почти трех месяцев развращал 5-летнюю девочку через социальную сеть. Заведомо зная о возрасте своей собеседницы мужчина направлял ей текстовые сообщения развратного содержания, порнографические фотоснимки и видеоматериалы. Девочка, толком еще не умевшая читать и писать, отправляла мужчине голосовые сообщения с просьбой отстать от нее. Но мужчина оказался настойчивым, и девочка рассказала обо всем родителям, которые заявили о противоправных действиях в правоохранительные органы.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области.

Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время следствием устанавливается круг его общения в сети Интернет с целью выявления возможных аналогичных эпизодов преступной деятельности. В ходе обыска его дома изъята компьютерная техника, мобильный телефон подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-слоужба СУ СК РФ по Липецкой области.