Происшествия

55 минут назад

Жителя Липецкой области арестовали за развращение 5-летней девочки через интернет

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#развращение несовершеннолетних
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Жителя Липецкой области арестовали за развращение 5-летней девочки через интернет

Несколько месяцев 47-летний мужчина пересылал ребенку своих голые фотографии.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 47 - летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4  ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетней).

По данным следствия, подозреваемый на протяжении почти трех месяцев развращал 5-летнюю девочку через социальную сеть. Заведомо зная о возрасте своей собеседницы мужчина направлял ей текстовые сообщения развратного содержания, порнографические фотоснимки и видеоматериалы. Девочка, толком еще не умевшая читать и писать, отправляла мужчине голосовые сообщения с просьбой отстать от нее. Но мужчина оказался настойчивым, и девочка рассказала обо всем родителям, которые заявили о противоправных действиях в правоохранительные органы.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области.   

Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время следствием устанавливается круг его общения в сети Интернет с целью выявления возможных аналогичных эпизодов преступной деятельности. В ходе обыска его дома изъята компьютерная техника, мобильный телефон подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-слоужба СУ СК РФ по Липецкой области.

13 1271
#развращение несовершеннолетних
3

Комментарии (13)

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...

2 минуты назад
Там написано,что родители сами её зарегистрировали в соц. сетях.
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алкан с 19 го

4 минуты назад
родители девочки несколько месяцев тоже фотки разглядывали и думали что дже нам делать какие хорошие фотки,так что ли? в рот им ногу
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Липчанинъ

11 минут назад
Родители бараны!!!!!
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Чет

19 минут назад
какая то фигня, как она в 5 лет смогла в соц. сети зарегистрироваться. Мож это маме её фотки слали?
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Рок Злой

24 минуты назад
Чёт хрень какаят...
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Прохожий

24 минуты назад
На зоне этого петушка перевоспитают.
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гость

33 минуты назад
А что 5-летний ребенок в интернете делает? Его больше нечем занять?
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Mikl

37 минут назад
Возможно родители забыли отключить порносайт и ребенок начал получать эти картинки
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Пенсионер

39 минут назад
А родителям ничего или из неприкосновенных?
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Карл

42 минуты назад
Как с@ка 5 летний ребенок попал в интернет,как?В школу ещё не ходят а уже в социальных сетях сидят. Как такое возможно Карл? Куда тупорылые родители смотрели?
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