Профобразование — в векторе внимания промышленников и руководства региона

Вопросы привлечения инвесторов и подготовки квалифицированных специалистов для промышленных предприятий региона обсудили на встрече члены Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области в Липецкой области и ВРИО главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Официальное знакомство губернатора с промышленниками региона — членами Липецкого РСПП оказалось совсем не формальным, вопросы вызвали бурное обсуждение.Заместитель председателя правления-исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина, представляя организацию, отметила — этот год юбилейный для Липецкого РСПП, уже 15 лет он объединяет промышленников и предпринимателей. Сегодня в объединение входят более 40 предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами свыше 30 тысяч человек. «За годы существования РСПП стала площадкой для диалога между бизнесом и властью, в последние годы мы активно взаимодействуем с Агентством стратегических инициатив, наши эксперты активно участвовали в работе по мониторингу и внедрению лучших практик».О работе над привлечением контрагентов ПАО «НЛМК» в ОЭЗ «Липецк» рассказала директор дирекции по связям с государственными организациями предприятия Марина Иванова. Сегодня контрагентами комбината являются 1,1 тыс. поставщиков, в год производится закупок на 60 млрд. рублей, поставляются 250 групп различных материалов. Для производства одной тонны стали требуется три тонны сырья. В ряде случаев выгоднее производить необходимые позиции в регионе, чем завозить издалека. «В такой ситуации мы можем предложить особой экономической зоне новых резидентов, которых обеспечим собственными заказами. Но для их появления требуется предложить привлекательные условия. Пока отрицательными моментами оказываются цены на электроэнергию и высокая стоимость высококвалифицированной рабочей силы». Что касается конкуренции, то, по словам Марины Ивановой, она только помогает развиваться и самому комбинату, и развивать производство качественной конкурентоспособной продукции в целом. Своими наработками по этому вопросу комбинат готов поделиться на Стратегической сессии — ее планируется провести на базе Липецкого РСПП в первом квартале будущего года.Кадровый вопрос уже не первый раз обсуждается в рамках встреч промышленников региона. Об опережающей подготовке кадров для отраслей промышленности региона говорил начальник управления инновационной и промышленной политики Липецкой области Алексей Щедров. «Вопрос подготовки кадров острый для нашего региона. Приходят инвесторы, у них свои требования к требуемым специалистам. Так, сегодня наиболее востребованы мастера сварочных технологий, токарных и фрезерных работ на станках с ЧПУ, автоматизации производственных процессов. Через три-пять лет, согласно анализа, потребуются специалисты промышленного дизайна, полимеханики и автоматики, лазерных технологий, инженерного дизайна CAD.” Между тем, как отметил губернатор Игорь Артамонов, при встрече со школьниками желания работать по данным направлениям от старшеклассников не звучало. «Если мы хотим показывать результаты на таких конкурсах, как WorldSkills, готовить высокопрофессиональные и, главное, востребованные кадры, работать нужно уже со школьниками».Алексей Щедров в свою очередь рассказал о такой проблеме предприятий — закупив современное оборудование, они не смогли найти специалистов. «На базе Грязинского колледжа мы создали центр подготовки операторов и наладчиков с ЧПУ. Этот центр уже обучает с нуля 20 первых студентов».Участие нашего региона в мировом движении WorldSkills (Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» предполагает также создание центра опережающей профессиональной подготовки. По словам губернатора, он уже познакомился с практикой, когда предприятия самостоятельно организуют учебные центры, готовят специалистов для своих компаний, с учетом собственной специфики. «Думаю, управлению образования и компаниям есть смысл совместно работать над учебными программами, также подумать, как использовать учреждения среднего профобразования в качестве таких обучающих баз: это в вузах мы не имеем права менять программы, их определяет Федеральный государственный стандарт. Техникумы и колледжи — это региональное образование, подготовка местных кадров. Они — наши, здесь у нас появляется свобода выбора и шанс активно привлекать к преподаванию реальных мастеров-производственников».Опытом подготовки кадров поделилась председатель правления ГК «ТРИО» Евгения Уваркина. «Эту деятельность мы начинали еще несколько лет назад. Отмечу, и бизнесу, и предприятию важно работать системно. Так, школьники должны видеть новые профессии, для чего предлагаю вернуться к практике еще советских времен - знакомству с работой предприятия в рамках экскурсий. Предприятие знакомит школьников со своей работой, учащиеся видят, какие профессии востребованы на рынке труда. Также школьники получают представление и о новых профессиях. Также предлагаю, чтобы Ольга Николаевна Митрохина возглавила направление по координации и взаимодействию предприятий с учебными заведениями. В частности, первым шагом может стать встреча предприятий, которые уже имеют опыт работы с профобразовательными учреждениями».Председатель правления ООО «УК Центр Эксперт» Елена Латышева добавила: « На встрече поднялся важный вопрос. Среди членов РСПП есть как минимум 10 предприятий, у которых уже наработан опыт взаимодействия с учебными заведениями по подготовке будущих специалистов и опыт создания программ для студентов с учетом потребностей собственных производств. Эти предприятия могут передать свой опыт».Тема кадров остается для работодателей одной из острых Резюмируя итоги диалога, Ольга Митрохина отметила, что сегодня необходимо перестроить работу системы образования и бизнеса, чтобы первые могли обучать на опережение, а вторые в итоге развивать промышленный и интеллектуальный потенциал, удерживая профессионалов на местах.