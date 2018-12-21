Общество

сегодня, 10:20

Двое детей пострадали в авариях

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#авария #ДТП
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Двое детей пострадали в авариях

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 декабря в Липецке на трассе Орел – Тамбов 55-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. В ДТП пострадали два его пассажира – двухлетний мальчик и 25-летняя девушка. Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В Липецке около пяти часов вечера на проспекте Победы 32-летняя женщина за рулем «Рено» не на пешеходном переходе допустила наезд на 12-летнего мальчика, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 773 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 395 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 40 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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