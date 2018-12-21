63-летний ревнивец напал на сожительницу и ее нового друга

Пенсионер нанес им несколько ножевых ранений.

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц).



По данным следствия, вечером 23 апреля 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом бывшей сожительницы. Застав 57-летнюю женщину в компании незнакомого ему мужчины, обвиняемый попросил выйти его во двор для выяснения отношений. Воспользовавшись моментом, когда тот последовал к выходу, незваный гость нанес хозяйке дома два удара в живот, после чего проследовал за соперником в коридор, где нанес ему ножевое ранение. Потерпевший оказал сопротивление и гость, получив отпор, с места преступления скрылся.



Потерпевшие обратились за медицинской помощью и в настоящее время их жизнь вне опасности. Согласно выводам экспертов, причиненный их здоровью вред оценивается как тяжкий.



На время предварительного следствия фигурант был заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал, однако объяснить его мотив не смог, сославшись на состояние сильного алкогольного опьянения. Это обстоятельство может стать отягчающим при назначении ему наказания судом. Согласно заключению экспертов, обвиняемый в момент совершения преступления осознавал фактический характер своих действий и правильно воспринимал обстоятельства.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

