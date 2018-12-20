Новости в instagram

43 минуты назад

Липецкая вечЁрка: тело в колодце, визит в ларёк и подорожавшая гордость

365
#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: тело в колодце, визит в ларёк и подорожавшая гордость

Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона среди пользователей GOROD48 в четверг, 20 декабря.

Липчане сегодня бурно обсуждали сообщение «Чиновники мэрии и полицейские сорвали празднование Нового года жителям Манежа». Ровно в 9.00 в двери с прорезанным оконцем для ночной выдачи товара (киоск функционировал круглосуточно) вошел заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Илья Глазунов и попросил двух продавцов пенсионного возраста собрать вещички и выйти на улицу. Чиновник сообщил им пренеприятнейшее известие: торговая точка закрывается навсегда.

Более полусотни раз читатели высказались насчет ситуации с уходом ученицы из школы без сопровождения взрослых. «Никто детей держать в школе права не имеет», считает председатель департамента образования Александр Мочалов. «Директор может на основе заявлений родителей оформить локальный приказ. Но никто не обязан по умолчанию держать детей в школе. Это не детский сад, чтобы передавать ребят с рук на руки».

Большое число отзывов собрала новость про дорожающую гордость – яйца. В декабре был опубликован очередной отчет Росстата, согласно которому стоимость 24-х наименований так называемых социально значимых продуктов питания у нас ниже, чем в среднем в Центральном федеральном округе. А, например, липецкие куриные яйца и вовсе - самые дешевые в ЦФО и стоят всего 51 рубль за десяток. Читатели GOROD48 забросали новость комментариями - мол, где чиновники видели такие дешевые яйца? Подоспел ответ.

Интерес у читателей вызвала страшная находка в районе Сокола. Сотрудники ЛГЭК, прибыв сегодня на место предположительного порыва горячей трубы, в колодце сокольского парка обнаружили в кипятке труп мужчины. Известно, что это 43-летний бывший полицейский, который спился, ушел из семьи и вел бродячий образ жизни.
365
#обзор #события #вечёрка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Петровские забавы» порадуют липчан 14-минутным фейерверком
8
«Петровские забавы» порадуют липчан 14-минутным фейерверком

сегодня, 14:02

Общество
Липецкая вечЁрка: коварный кювет, исчезновение девочки и благодарность от Путина
#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: коварный кювет, исчезновение девочки и благодарность от Путина

вчера, 20:18

Новости в instagram
В Липецке открываются елочные базары
#Новый год
9
В Липецке открываются елочные базары

вчера, 15:14

Общество
На трассе Липецк-Елец автобус свалился в кювет
#авария #ДТП
10
На трассе Липецк-Елец автобус свалился в кювет

вчера, 11:46

Происшествия
Липецкая вечЁрка: вандалы на Театральной, реновация и рейтинги Королёва и Артамонова
#обзор #события #вечЁрка
13
Липецкая вечЁрка: вандалы на Театральной, реновация и рейтинги Королёва и Артамонова

18.12.2018 20:18

Новости в instagram
В Грязях создали снежную сказку
#Новый год #снег
19
В Грязях создали снежную сказку

18.12.2018 16:12

Общество