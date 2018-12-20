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43 минуты назад
Липецкая вечЁрка: тело в колодце, визит в ларёк и подорожавшая гордость
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона среди пользователей GOROD48 в четверг, 20 декабря.
Липчане сегодня бурно обсуждали сообщение «Чиновники мэрии и полицейские сорвали празднование Нового года жителям Манежа». Ровно в 9.00 в двери с прорезанным оконцем для ночной выдачи товара (киоск функционировал круглосуточно) вошел заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Илья Глазунов и попросил двух продавцов пенсионного возраста собрать вещички и выйти на улицу. Чиновник сообщил им пренеприятнейшее известие: торговая точка закрывается навсегда.
Более полусотни раз читатели высказались насчет ситуации с уходом ученицы из школы без сопровождения взрослых. «Никто детей держать в школе права не имеет», считает председатель департамента образования Александр Мочалов. «Директор может на основе заявлений родителей оформить локальный приказ. Но никто не обязан по умолчанию держать детей в школе. Это не детский сад, чтобы передавать ребят с рук на руки».
Большое число отзывов собрала новость про дорожающую гордость – яйца. В декабре был опубликован очередной отчет Росстата, согласно которому стоимость 24-х наименований так называемых социально значимых продуктов питания у нас ниже, чем в среднем в Центральном федеральном округе. А, например, липецкие куриные яйца и вовсе - самые дешевые в ЦФО и стоят всего 51 рубль за десяток. Читатели GOROD48 забросали новость комментариями - мол, где чиновники видели такие дешевые яйца? Подоспел ответ.
Интерес у читателей вызвала страшная находка в районе Сокола. Сотрудники ЛГЭК, прибыв сегодня на место предположительного порыва горячей трубы, в колодце сокольского парка обнаружили в кипятке труп мужчины. Известно, что это 43-летний бывший полицейский, который спился, ушел из семьи и вел бродячий образ жизни.
Более полусотни раз читатели высказались насчет ситуации с уходом ученицы из школы без сопровождения взрослых. «Никто детей держать в школе права не имеет», считает председатель департамента образования Александр Мочалов. «Директор может на основе заявлений родителей оформить локальный приказ. Но никто не обязан по умолчанию держать детей в школе. Это не детский сад, чтобы передавать ребят с рук на руки».
Большое число отзывов собрала новость про дорожающую гордость – яйца. В декабре был опубликован очередной отчет Росстата, согласно которому стоимость 24-х наименований так называемых социально значимых продуктов питания у нас ниже, чем в среднем в Центральном федеральном округе. А, например, липецкие куриные яйца и вовсе - самые дешевые в ЦФО и стоят всего 51 рубль за десяток. Читатели GOROD48 забросали новость комментариями - мол, где чиновники видели такие дешевые яйца? Подоспел ответ.
Интерес у читателей вызвала страшная находка в районе Сокола. Сотрудники ЛГЭК, прибыв сегодня на место предположительного порыва горячей трубы, в колодце сокольского парка обнаружили в кипятке труп мужчины. Известно, что это 43-летний бывший полицейский, который спился, ушел из семьи и вел бродячий образ жизни.