Долги за электроэнергию допустили более 1 300 бюджетных организаций региона

В Липецкой энергосбытовой компании рекомендуют социально значимым организациям соблюдать сроки оплаты, чтобы не тратить бюджетные средства на штрафы

В ЛЭСК подвели итоги, в течение года 1387 бюджетных организаций расплачивалась с нарушением срока. Это почти половина всех социально значимых объектов Липецкой области, в числе которых больницы, поликлиники, детские сады, школы, администрации сел и спортивные учреждения. Их общий долг - 147 млн рублей. Суммы неплатежей некоторых должников достигли нескольких миллионов. Так, администрация сельского поселения в Липецком районе задолжала за электроэнергию более 5 млн рублей, больница в Ельце - 2,2 млн руб.

«Причинами образования долгов при организации оплат могут быть ошибки руководителей самих организаций или чиновников, которые отвечают за перевод бюджетных средств на счета учреждений. В чем бы ни была причина, плоды пожинают не только должники. За каждый день просрочки им начисляют пени, это то же самое, что пропустить платеж по кредиту. Неустойку, которая растет каждый день, придется оплатить из бюджетных средств», - прокомментировал ситуацию с неплатежами Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

В ЛЭСК также отметили: «складывается странная ситуация, когда за неэффективные управленческие решения директоров больниц, детских садов и школ или чиновников, несвоевременно финансирующих бюджетные организации, расплачиваются добросовестные налогоплательщики Липецкой области. Бюджетные средства целесообразно направлять на социальную поддержку граждан и развитие региона, а не на оплату штрафных санкций».

На сегодняшний день нет ограничений, которые бы запрещали обесточивать любого должника. Однако, в регионе эта мера до сих пор не применялась к бюджетным организациям в связи с высокой социальной значимостью именной этой категории должников.

Тем временем, в других регионах поставщики электроэнергии обесточивают сотни неплательщиков из числа бюджетных организаций. Так, Информационное Агентство России «ТАСС» заявило: «около 300 социальных объектов Хакасии могут остаться без электричества из-за долгов». И это при том, что долг детских садов, школ, больниц и администраций почти в 4 раза меньше, чем в Липецкой области, всего 40 млн рублей. В некоторых регионах долгами бюджетных организаций заинтересовалась прокуратура. Как сообщает Сибирское информационное агентство , в Иркутской области прокуратура вынесла мэру Аларского района представление об устранении нарушений оплаты и обеспечении финансирования бюджетных учреждений. При этом речь идет о задолженности всего в 2 млн рублей, что составляет чуть больше 1% от суммы долгов липецких бюджетных организаций.

В Липецкой области несвоевременная оплата и многомиллионные неплатежи социально значимых учреждений являются реальной проблемой. Ведь электростанции, вырабатывающие киловатт-часы, и сетевые организации, которые транспортируют электроэнергию в область, не могут ждать оплату месяцами или годами. Кроме того, в тариф закладываются средства на ремонт и строительство электросетей и подстанций. Недостаток финансов может привести к авариям на объектах электроснабжения.

Ссылка на статью: https://www.lesk.ru/business/novosti-elektroenergetiki/dolgi-za-elektroenergiyu-dopustili-bolee-1-300-byudzhetnykh-organizatsiy-regiona/

"PR"

