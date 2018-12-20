Общество
сегодня, 14:44
На липецких чиновников завели дело из-за тендера на скамейки по цене трех квартир
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Потенциальный поставщик пожаловался антимонопольщикам.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области возбудила административное дело на сотрудников управления строительства Липецка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального УФАС, причиной для проверки спорного тендера стала жалоба потенциального поставщика.
Спорный тендер — аукцион на поставку и монтаж малых архитектурных форм на 19,1 млн рублей. Это именно тот контракт, по которому у Комсомольского пруда должны были до 25 декабря поставить лавки по цене трехкомнатных квартир. Как указано в материалах УФАС, жалоба строилась на трех претензиях. Первая была связана с тем, что в описании тендера и техническом задании были указаны разные объемы работ, вторая — со сроком исполнения контракта, а третья — с указание разных цен в разных частях аукционной документации. Все они не нашли подтверждения.
Вместе с этим, при проведении внеплановой проверки закупки в действиях заказчика УФАС были установлены нарушения п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе. Например, в техническом задании не содержатся требования к работам по монтажу, в частности, отсутствуют места размещения малых архитектурных форм, не установлены объем и виды таких работ.
- В тоже время, в приложении к контракту «протокол соответствия помещений для установки и монтажа» содержится сведения о помещении, планируемом для сборки, установки, монтажа товара – «школа микрорайона Елецкий» в г. Липецке». При этом необходимо отметить, что наименованием приложения № 1 является «Техническое задание на поставку малых архитектурных форм для объекта: "Благоустройство общественных территорий города Липецка"». Таким образом, заказчиком не произведено описание объекта в части работ по монтажу, не установлены требования к таким работам с соответствии с законом, - цитата из решения УФАС.
Установленные нарушения закона о контрактной системе содержат признаки административного правонарушения, решили в УФАС. Антимонопольщики выдали предписание об устранении нарушений.
Спорный тендер — аукцион на поставку и монтаж малых архитектурных форм на 19,1 млн рублей. Это именно тот контракт, по которому у Комсомольского пруда должны были до 25 декабря поставить лавки по цене трехкомнатных квартир. Как указано в материалах УФАС, жалоба строилась на трех претензиях. Первая была связана с тем, что в описании тендера и техническом задании были указаны разные объемы работ, вторая — со сроком исполнения контракта, а третья — с указание разных цен в разных частях аукционной документации. Все они не нашли подтверждения.
Вместе с этим, при проведении внеплановой проверки закупки в действиях заказчика УФАС были установлены нарушения п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе. Например, в техническом задании не содержатся требования к работам по монтажу, в частности, отсутствуют места размещения малых архитектурных форм, не установлены объем и виды таких работ.
- В тоже время, в приложении к контракту «протокол соответствия помещений для установки и монтажа» содержится сведения о помещении, планируемом для сборки, установки, монтажа товара – «школа микрорайона Елецкий» в г. Липецке». При этом необходимо отметить, что наименованием приложения № 1 является «Техническое задание на поставку малых архитектурных форм для объекта: "Благоустройство общественных территорий города Липецка"». Таким образом, заказчиком не произведено описание объекта в части работ по монтажу, не установлены требования к таким работам с соответствии с законом, - цитата из решения УФАС.
Установленные нарушения закона о контрактной системе содержат признаки административного правонарушения, решили в УФАС. Антимонопольщики выдали предписание об устранении нарушений.
13 1433
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