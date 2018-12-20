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На липецких чиновников завели дело из-за тендера на скамейки по цене трех квартир

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#тендер #благоустройство
На липецких чиновников завели дело из-за тендера на скамейки по цене трех квартир

Потенциальный поставщик пожаловался антимонопольщикам.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области возбудила административное дело на сотрудников управления строительства Липецка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального УФАС, причиной для проверки спорного тендера стала жалоба потенциального поставщика.

Спорный тендер — аукцион на поставку и монтаж малых архитектурных форм на 19,1 млн рублей. Это именно тот контракт, по которому у Комсомольского пруда должны были до 25 декабря поставить лавки по цене трехкомнатных квартир. Как указано в материалах УФАС, жалоба строилась на трех претензиях. Первая была связана с тем, что в описании тендера и техническом задании были указаны разные объемы работ, вторая — со сроком исполнения контракта, а третья — с указание разных цен в разных частях аукционной документации. Все они не нашли подтверждения.

Вместе с этим, при проведении внеплановой проверки закупки в действиях заказчика УФАС были установлены нарушения п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе. Например, в техническом задании не содержатся требования к работам по монтажу, в частности, отсутствуют места размещения малых архитектурных форм, не установлены объем и виды таких работ.

- В тоже время, в приложении к контракту «протокол соответствия помещений для установки и монтажа» содержится сведения о помещении, планируемом для сборки, установки, монтажа товара – «школа микрорайона Елецкий» в г. Липецке». При этом необходимо отметить, что наименованием приложения № 1 является «Техническое задание на поставку малых архитектурных форм для объекта: "Благоустройство общественных территорий города Липецка"». Таким образом, заказчиком не произведено описание объекта в части работ по монтажу, не установлены требования к таким работам с соответствии с законом, - цитата из решения УФАС.

Установленные нарушения закона о контрактной системе содержат признаки административного правонарушения, решили в УФАС. Антимонопольщики выдали предписание об устранении нарушений.
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#тендер #благоустройство

Комментарии (13)

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Как ответит Липецк

5 минут назад
Для эрудиции, с точностью до наоборот , друг мой ! Я раньше также считал , пока меня самого не просветили ! Есть разные проекты , например , первомайскую плиткой замостили , это да , департамент благоустройства , а там, где КБ Стрелка и , например Драмтеатр , то там заказчик Азова и КО ! Тебе же в статье так и показали "сотрудников управления строительства "
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Липчанка Я

8 минут назад
А почему Административное дело, а не Уголовное заведено?! Лавки стоимостью 19,1 млн. руб!!! Разве это не растрата бюджетных средств?!
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А ещё

11 минут назад
Рабочим и фирмам и ип за строительство бассейна в кузьминских отвержках не отдают деньги более 10 000 000
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Для эрудиции

11 минут назад
Как ответит Липецк, Азова не занимается плиткой и скамейками, есть департамент дорог * -это к ним.
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Ирина

11 минут назад
Хотелось бы знать куда делись «красивые»урны от стадиона»Металург»?Или они были только для открытия?Сколько же стоили эти деревянные вёдра?!!!
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Как ответит Липецк

27 минут назад
Mikl, не тронь АЗОВУ , самого лучшего архитектора всех времен и народов ! Это другие ворочали ! Да , Бакланов в кутузке , и ЧТО ? Посмотри сюжет , на м-о-с-т-т-в , Старый квартал у Нефтебазы пойдет под снос, все ЭТИ рыла , в полном составе ! Шульгина, Азова , Щербаков !
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Липчанка

33 минуты назад
А огромная цена не вызвала вопросов?
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Mikl

41 минуту назад
Уже посадили главного архитектора города в каталажку или завели на него дело за вышеуказанное правонарушение?
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Хахаха

42 минуты назад
Короче в итоге установят одну лавку по цене трех трехкомнатных квартир!Все эти дела фас прокуратура заводят,а потом до суда ничего ни доходит и все в своих кабинетах считают бюджетные деньги по своим кошелькам!
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Как ответит Липецк

43 минуты назад
АЗОВА, негодует ! И плитку криво положили на театральном спуске и лавки не стали делать за 7 лямов !
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