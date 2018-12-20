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Путин прокомментировал ситуацию вокруг задержания рэперов

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#Путин #пресс-конференция #задержание рэперов
Путин прокомментировал ситуацию вокруг задержания рэперов

Ранее в российских регионах было отменено несколько концертов современных исполнителей, среди которых рэперы Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджей (Алексей Узенюк), группы IC3PEAK и "Френдзона".

Задержания рэперов ни к чему, это приведет к обратному эффекту, - заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Ранее в российских регионах было отменено несколько концертов современных исполнителей, среди которых рэперы Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджей (Алексей Узенюк), группы IC3PEAK и "Френдзона". Такая ситуация возникает из-за жалоб на тексты музыкантов, в которых, в частности, звучит нецензурная лексика, - передает РИА-Новости.

"По поводу задержания рэперов - я с вами согласен. Это ни к чему, это ведет к результату, обратному ожидаемому. Ничего хорошего в этом нет", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистки.

"Правда, так же, как ничего хорошего нет в том, чтобы, как вы сказали, "они там поют с матерком, ну, и пусть поют". Я недавно был на юбилее (дирижера Юрия) Темирканова, ему 80 лет исполнилось. Он сказал, в общем, обычную вещь, ничего такого особенного, но все-таки правильную: искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам и каким-то там низменным интересам и низкому профилю культуры, сама культура существует для того, чтобы поднимать этот уровень", - подчеркнул Путин.

"Конечно, за это нельзя "не пущать", хватать и наказывать. Это неверно", - добавил он.

"Потакать бескультурью нельзя точно. И потворствовать пропаганде наркотиков. Это же деградация нации. Мы должны противодействовать этому, но делать это иными способами. Нужно аккуратно убеждать молодежь в привлекательности других ценностей. Грубо запрещать нельзя", - заявил глава государства.
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#Путин #пресс-конференция #задержание рэперов

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