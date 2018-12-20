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В Санкт-Петербурге врач изнасиловал нескольких пациенток
В том числе несовершеннолетних.
Сразу несколько девушек заявили в полицию об изнасилованиях в клинике Санкт-Петербурга, - передает Bfm.ru.
По данным издания «Фонтанка», речь идет о подозреваемом 58-летнем реаниматологе центра «Ювента» Армене Оганесяне. В пресс-службе ГСУ Следственного комитета Петербурга рассказали, что Оганесяна госпитализировали в связи с плохим самочувствием. Сейчас он находится в больнице под охраной. Решается вопрос о предъявлении врачу обвинения и избрании ему меры пресечения.
Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетних, - заявили о нездоровом интересе к ним врача-реаниматолога. Медик совершил в отношении них насильственные действия, когда девушки приходили в себя после операций.
По данным издания «Фонтанка», речь идет о подозреваемом 58-летнем реаниматологе центра «Ювента» Армене Оганесяне. В пресс-службе ГСУ Следственного комитета Петербурга рассказали, что Оганесяна госпитализировали в связи с плохим самочувствием. Сейчас он находится в больнице под охраной. Решается вопрос о предъявлении врачу обвинения и избрании ему меры пресечения.
Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетних, - заявили о нездоровом интересе к ним врача-реаниматолога. Медик совершил в отношении них насильственные действия, когда девушки приходили в себя после операций.